他憂「台股過熱不敢上車」網卻沒在怕！反曝1類股冷到爆
台股25日開低震盪、由黑翻紅拉尾盤，終場收22,875.97點，漲62.27點、漲幅0.27%，成交金額4,648.03億元。PTT網友想進場卻擔心台股太熱，不過也有人不以為然，直指「資金無處去」才導致台股頻頻上漲，而且只要有AI話題，就還會繼續熱下去，還有人指出，其實只有AI等熱門類股飆漲，中小企業傳產股的股價仍不見起色。
一名網友在PTT發文詢問「台股真的有點過熱嗎？」他表示，財經節目指出，目前融資餘額到了3152億，創2010年以來新高，股價淨值比2.6也是創新高，他擔心「好像是真的蠻有道理的，所以目前台股真的有過熱嗎？是不是該準備居高思危一下了」。
其他人則留言「傳產股根本冷到不行」、「成交量沒8000億熱啥」、「別人恐懼我貪婪」、「過熱的是天氣」、「熱？錢沒地方去吧」、「還不夠熱，還沒放暑假」、「傳產一般產業沒啥賺無法跟著好」、「友達跌，證明市場還很理性」、「傳產很冷的」、「就調整部位啊，有參與到市場就不會有太大的FOMO情緒」、「熱啊，當然熱啊，但有AI在還會繼續熱」。
不過也有人認同「2萬以上都過熱了」、「質押額度都滿了你說沒有嗎」、「中小基本上死去，過熱僅限AI產業」，之後你就會聽到客戶調節庫存」、「是，人道當反轉，推文一片樂觀」、「跟天氣一樣，先開個冷氣大家涼一下」、「就台積漲太多」、「連哲哲都賣掉一波了」、「什麼有點，超級過熱好嗎」。
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