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台積電（2330）股民「週增人數」創新高！網笑：散戶日常
台積電股價頻頻創新高，外界一片看好股價有望衝破千元，股民人數也隨之增長，一週內就增加逾3萬人。PTT網友討論，「小散戶日常：進進出出抱不住」，不過也有人說「想也知道穩賺不賠」。
台股24日重挫，下跌439.69點，收在22,813.7點，跌幅1.89%，台積電（2330）收在最低940元，跌幅3.09%，單日市值蒸發7,780億元，市值跌破25兆，回至24兆3,789億元。
一名網友在PTT發文表示，股民相信台積電股價會破千元，上週股東人數增加逾3萬人，為今年最高，他不以為然表示，今年初股價500元左右，散戶人數不斷減少，如今散戶又進場追高，「還是這次不一樣？」
其他人則留言「完了，股東人數怎麼增加了」、「850元退場950元進場，小散戶日常：進進出出抱不住」、「大媽認錯回補」、「笑死，終於到這個時候」、「早說了，散戶要等快破千才會衝進來」。
但也有人說「就會破啊，怕什麼！無腦賺」、「結果大家最後才發現，擦鞋童才是最大贏家」、「穩了！大爆噴！散戶買台積電明明超強」、「想也知道穩賺不賠」、「散戶賣中小買GG正夯」、「一堆人在等著撿，殺不下去吧」、「跟著擦鞋童上才是正解」、「越跌越買，不要不信」。
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