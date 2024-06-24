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貸款買房稀鬆平常…但借錢買股就死得很慘？ 小師傅「兩者雙贏」：從沒想過會賠錢

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

借錢買股錯了嗎？

我在想到借錢買股的時候就沒有想過會賠錢了，就是一定要贏，一定要賺錢，絕對不能斷頭。

如果選的是一個好的ETF，基本上長期投資要賠錢都很難。如果你用質借出來的資金買入的股票每年的配息是8%，但你通過股票質借的利息只有2.5%。假設你的投資獲利高於這個2.5%，你每年用借來的錢進行投資，配息超過2.5%，那麼你可以賺到更多的錢來支付那利息。

這樣，隨著時間推移，你的資產會增值，而你的債務相對來說會慢慢會越來越輕鬆，因為你可以賺到足夠的錢來輕鬆支付債務利息，甚至還有剩餘。簡單來說，只要你的投資回報率超過借款的利息率，你的債務壓力就會減小，最終你的財務狀況會變得更好。

借錢買房呢？

基本上買房子也很少有人會賠錢，有能力的話就不用做選擇，房子和股票都參與就對了，不用找一個來挑。能利用槓桿就利用槓桿，房子的五倍槓桿真的要好好善用。

你花20%就可以借出80%，如果不借出這些錢，你只有20%的本金去投資股市，就算漲個30%也贏不過五倍槓桿。

本金大小和槓桿倍數一開始就決定了差距。質押頂多2.5倍，房貸都直接幫你開滿5倍，幹嘛不用？房產就是槓桿的好工具。房市也很噴，股市也噴，那不如都買好讓自己快速的達到財務自由。

資產就是一直買
房市股市都參與

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 債務 房子 房產 槓桿 資產

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