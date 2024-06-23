搶台積電最後9字頭？3萬股東衝進場 散戶信心滿滿：當然要上車

台股攻勢稍熄火，護國神山台積電（2330）單日小跌，但單周漲幅仍達5.2%、漲48元。由於多家外資上看1000元股價，讓不少投資人信心大增，趁回檔之際搶著進場，單周新增了3.6萬位股東，讓網友驚嘆「好猛！平均十幾個人就有一個買台積電」。

根據集保中心統計，截至周五（21日）為止，台積電股東人數為119.8萬人，比起上周五（14日）的116.1萬人，單周多出3.6萬人。

一名PTT鄉民發文表示，台積電上週股東人數單周增加3萬多人，成為今年最高，並問「年初從股價500多散戶一直減少到現在又忍不住追高？還是這次不一樣？」

部分網友看衰直言，「完了，600不買900搶著買，誇張」、「跟木頭姐一起衝進去，嘻嘻」、「難怪融資創新高，星期一要來出貨了」，還有人說「破千之後直接暴力回檔」、「688T學長笑而不語」、「1000大學長」。

不過，看多的投資人則直言「啊就真的很穩啊，不然勒」、「台積鐵定漲破一千，當然要拉回上車」、「我剛進場嘿嘿，不過只買零股」。甚至覺得「年底前破千，但感覺最近會整理一陣子」、「好猛！平均十幾個人就有一個買台積電」。