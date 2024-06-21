「邊工作邊看盤」比全職操盤更有效率？上班族淚曝：1場會議損失70萬

不少人夢想辭職當全職操盤手，依靠操作股票謀生，不過有過來人分享，全職操盤很無趣，反而是邊工作邊玩股票，更能激發個人潛力，還可以找同事一起討論，從不同角度切入股市，成長更快速。不過有上班族抱怨，曾因工作而在股市損失70萬。

一名網友在PTT發文表示，他曾經無業、全職操盤，但每天實際操盤時間只有上午10點前、下午1點後，其餘時間都是「死魚盤」，盯盤非常無聊，直到他重回職場，發現一邊有份很勞累又很燒腦的工作，另一邊反而可以激發操作股票的潛能。

該網友說，工作壓力使人成長，間接增加股票操作的穩定性，在公司可以找到同好，下班後一起討論股市，從不同角度切入操盤做法，可以激發新創意，還能幫助自我成長，工作壓力能讓身心靈成長，又能幫助帶來股票收益，「沒工作全職操盤的人很難體會這種感覺，只有高壓上班族才懂這種感覺」。

其他人則留言「全職至少六個螢幕，怎麼會死魚」、「等你被長官狗幹後，發現錯過停損停利點就知道了」、「我都邊打電動邊看」、「全職盯盤的心理壓力感覺不比工作小，最爽的還是賺完退休金All In高股息、刪app，天天出去玩」、「曾經一場會議損失30萬」、「為了開會，損失幾十萬的故事很多」、「我最近才一個視察損失70w」。

也有人認同「同意，全職的日子很不快樂」、「我有認識的人全職看盤後跑去唸碩士，又當公司顧問，反正財富自由總是要找事情做」、「這個真的看個性跟職場文化」、「確實，我都是工作最忙的那天，操作股票最順手停利停損點先用智慧單下好，就可以專心工作了，根本沒影響」。