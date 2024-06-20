股市狂飆...網路都曬賺錢對帳單 投資焦慮怎解？過來人：賠錢不會給人知道
最近因為AI熱潮，也造就股市大多頭。在串串上面看到許多人曬對帳單，通常都是賺錢單，很少看到停損單。
人性自古以來皆然。
「損失趨避」的情形屢見不鮮。賺錢的投資不斷分享；賠錢的投資絕口不提。
年薪數百萬、千萬看似光鮮亮麗，但背後壓力之大也只能自己消化。
投資哪有可能穩賺不賠的呢？就算有，也是極少數的人，或者是非常有耐心的人。
在這個網路時代，我認識的投資高手們，他們都相當低調也謙遜。因為對市場永遠需要保持敬畏，是他們的鐵則。
不羨慕他人，先從關注自己的目標開始。訂下不會太難的半年、一年目標，有點壓力、但是努力一定可以達成。
等到期之後覆盤目標達成率，再進行下一個計畫。
舉例來說，年輕小資族朋友可以先設定「每個月要存5000元」、「今年要存10萬元」、「今年要存五張高股息ETF」、「今年要存一張股006028」…
先從小目標開始，一開始緩慢是正常的。隨著時間複利，你的薪資會調昇、股息會增加，可以投入的金額也會變多，在多管齊下進行中，雪球滾動的速度也會逐漸加快。
不要怕慢，只要你願意開始。不要怕輸，因為你只須與自己比較。每個人都獨特的個體，每份工作都是值得尊敬，每個努力都是你進步的養分。
R爸也是一路走來，跌跌撞撞。但如今也是倒吃甘蔗，先苦後甘。但我不會停下腳步，也不會股息百萬就開始揮霍，因為我已經養成了勤儉的習慣，也知道真正富足的不是因為錢。而是來自內心深處的幸福。
今天來點心靈雞湯，不要自暴自棄當躺平族，也不要太心急想要致富。因為在自己的時區裡，你有你自己的步調，複利總有來敲門的一天。
◎本文內容已獲Ryan爸爸理財誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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