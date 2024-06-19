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台股螺旋式上漲可能還沒結束！ 專家：質押高股息ETF並非無痛借錢

聯合新聞網／ 狄驤
台股。聯合報系資料庫
台股。聯合報系資料庫

編按：原文發文時間為6月17日

台股螺旋式上漲，錢到底從哪裡來？

其中一個主要資金來源，就是投資人質押槓桿開好開滿...

今日櫃買中心數據顯示，00937B的質押額度已滿，不得再做為擔保品，而許多投資人大量且反覆質押00937B的原因，是00937B殖利率約6.6%，高於質押利息。

此外，不得不說現階段質押00937B，確實沒有甚麼太大的風險，除了配息年化報酬率能抵銷質押利息，隨著FED開啟降息循環，長天期債券價格走高，也不用擔心維持率的問題，目前來看根本是無痛借錢。

而其他熱門高股息ETF的質押狀況也很熱絡，只是沒有00937B這麼誇張，或許是許多投資人還不瞭解質押槓桿的玩法，不久後也可能看到00929和00919達到質押上限。

換句話說，現階段投資人開質押槓桿的空間還不小，且未來開質押槓桿這檔事，可能會造成新的FOMO，當愈來愈多散戶知道能無痛借錢，自然會借好借滿開槓桿，意味著台股螺旋式上漲可能還沒結束。

當然，實際上沒有甚麼無痛借錢這檔事，假如不幸碰到發生機率低的黑天鵝事件，這種槓桿必然會造成更嚴重的人踩人，以及螺旋式下跌，到時候質押高股息 ETF就不是無痛借錢，而會變成燙手山芋了...

總之，適當的開槓桿，無疑能有效的擴大獲利幅度，算是聰明的賺錢方式，但千萬不能被貪婪衝昏頭，槓桿一路開到最滿，因為這等於賭上了自己的投資生涯，甚至是人生，即使輸一次也賠不起。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00937B群益ESG投等債20+

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