聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股螺旋式上漲可能還沒結束！ 專家：質押高股息ETF並非無痛借錢
編按：原文發文時間為6月17日
台股螺旋式上漲，錢到底從哪裡來？
其中一個主要資金來源，就是投資人質押槓桿開好開滿...
今日櫃買中心數據顯示，00937B的質押額度已滿，不得再做為擔保品，而許多投資人大量且反覆質押00937B的原因，是00937B殖利率約6.6%，高於質押利息。
此外，不得不說現階段質押00937B，確實沒有甚麼太大的風險，除了配息年化報酬率能抵銷質押利息，隨著FED開啟降息循環，長天期債券價格走高，也不用擔心維持率的問題，目前來看根本是無痛借錢。
而其他熱門高股息ETF的質押狀況也很熱絡，只是沒有00937B這麼誇張，或許是許多投資人還不瞭解質押槓桿的玩法，不久後也可能看到00929和00919達到質押上限。
換句話說，現階段投資人開質押槓桿的空間還不小，且未來開質押槓桿這檔事，可能會造成新的FOMO，當愈來愈多散戶知道能無痛借錢，自然會借好借滿開槓桿，意味著台股螺旋式上漲可能還沒結束。
當然，實際上沒有甚麼無痛借錢這檔事，假如不幸碰到發生機率低的黑天鵝事件，這種槓桿必然會造成更嚴重的人踩人，以及螺旋式下跌，到時候質押高股息 ETF就不是無痛借錢，而會變成燙手山芋了...
總之，適當的開槓桿，無疑能有效的擴大獲利幅度，算是聰明的賺錢方式，但千萬不能被貪婪衝昏頭，槓桿一路開到最滿，因為這等於賭上了自己的投資生涯，甚至是人生，即使輸一次也賠不起。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言