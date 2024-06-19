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台股站穩2萬2...居高思危或加碼？達人：投資新手先培養長期投資思維跟紀律較重要
股市最近創新高，有些網友問如何停利加碼？
這要看你的投資階段跟策略，如果是在投資初期或累積階段，基本上不用想太多，持續投入就對了，重點先放在累積單位數。
以過去分享過的小朋友存股帳戶來說，過去一年從台股1萬6到現在，每月定期扣款的時候，幾乎都是買在當時的高點，但現在回頭看，都變成是便宜價。
當然股市不會只漲不跌，但如果把時間週期一拉長，結論還是相同，只要投資的標的或資本市場是長期向上，眼前的高點，以後看還是一樣都會是低點。
所以雖然現在來到2萬2了，接下來還是一樣每月投入，即使獲利不少了，也不會去波段操作或停利出場。
另外這個帳戶偶爾也會幫他逢低加碼，但對績效影響相對有限，因為每次加碼的資金並不會太多。
對獲利貢獻最大的，還是穩定持續的投入與堅持長期持有，而且這種簡單的方式，就已經足以贏過多數複雜的選股或操作策略。
至於到了投資中後期或提領階段，才會需要採取不同的做法，之前有舉例過，但多數人在市場的問題都是長期曝險不足，先養成長期投資的思維跟紀律，對未來的績效會比較有幫助。
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