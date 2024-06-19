0050開2倍以上槓桿賺77%！肥羊：大跌才該這樣勇敢買金融股、會怕就錯過

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

這位財經網紅說，自己今年炒0050賺77%，我們都知道，0050今年從134.9元，漲到180元，除息3元，漲勢是35.6%，也就是說，他開了2倍以上的槓桿。

槓桿這玩意呢，賺是2倍，賠也一樣是2倍，我個人是反對平時無事開槓桿，至少不能在大漲的時候開槓桿，肥羊流派推廣的是，大跌的時候開槓桿，至於社團有人要借錢去買中信金，用現金股利支付質押的利息，我也是不贊成。

萬一年底來個大崩盤呢，你現在槓桿就開好開滿，年底出現大崩盤時，你有能力應付嗎，不如等年底大崩盤時，你再來開槓桿買中信金，永遠要在大跌10%以上時，開槓桿，大漲10%時，不適合開槓桿，貪心之人不會有好下場！

年底大崩盤是我隨口瞎掰的，別當真，目前還看不到任何大跌的跡象，你爸要是當真那麼神，可以預測股市漲跌，早就10倍槓桿開好開滿，還需要浪費時間當醫師嗎？

有人問，現在手上沒股票，該怎麼辦呢，你爸2016年就出道，推廣金融股8年，你手上卻沒半張金融股，這是我的問題，還是你的問題呢，機會總有來臨的一天，怕機會來臨時，你不敢借錢買股票而已。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

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