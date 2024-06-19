台積電賺破百萬⋯他卻狠心賣了！網笑曝「今年最大風險」是這3字

台積電（2330）18日再度創下歷史新高，收在943元，漲幅逾2%。PTT網友表示，他的台積電持股從疫情期間一路抱到現在，損益率達97.42%，賺進逾100萬元，他說，雖然還會上漲，但他決定先賣出持股「下車了」，有人質疑「有更好的標的才會賣吧，要換什麼標的？」笑稱「今年最大風險：抱不住」。

台積電18日股價再創新高，台股大盤指數再度跟著沾光，台股跟隨台積電跳空開高，加權股價指數以2萬2757點收盤，上漲260點，漲幅1.16％，盤中最高來到2萬2787點，雙雙改寫紀錄，成交量4583億元。

一名網友在PTT發文表示，他從疫情期間就投資台積電，一路上只要股價下跌就會加碼，「跌深就腳麻」，如今已經有一點成果，雖然他也知道後續還會持續上漲，但他準備先下車「想看看帳戶上錢變多的感覺」，他打算轉投資其他標的，等未來台積電價格下跌再回來投資，他也勸，「還在車上的朋友千千萬萬不要下車，除非有更好的標的」。

其他人則留言「才81%就跑，太早了」、「之前那個899一路賣到915然後說謝謝大家的人不知道有沒有再買回來」、「等2000再追回來」、「今年最大的風險就是抱不住」、「GG目前看不到上限在哪」、「AI根本還沒普及到一般人，早得很」、「現在馬上撿回還是有賺」。

但也有人力挺「好爽喔，賺翻了」、「賺到快100%好像也該滿足一下沒錯」、「100萬可以再拿去投資00929、0050，不錯不錯」、「股票賺了錢就要拿出來花，錢錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」。