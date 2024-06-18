借錢單押鴻海！他狂賺2600萬一次還完房貸「留216張繼續飛」

鴻海（2317）昨天在台股收盤時攻上200元大關，達成「郭董退休目標價」，一位股民就因此大賺2600萬元，甚至連房貸也全都還完，無債一身輕，還留下216張繼續飛，令不少網友羨慕說「可以退休了」。

該名網友在網路論壇Dcard上分享投資心路歷程，他表示，四、五年前，跟銀行借了4000多萬投資股票，買進鴻海，總共577張，今年三月開始股價復活猶如神助往上攻。

但他也很清楚知道，錢是借來的，有不能輸的壓力，因此他先將361張獲利了結，至少對他來說，賣掉的股票部分已足夠把房貸統統都清償完畢，無債一身輕，「這次賣出金額約6650萬，獲利約2600萬，剩下的216張鴻海（目前市值有4200萬）就可以讓它繼續飛行」。

他曬出地政事務所的房屋所有權狀，並進一步透露自己手上的資產有台北8間無貸款的房產，光靠收租就足已輕鬆過生活，但股息百萬也是一筆不錯的額外收入。

投資心得曝光後，吸引不少網友羨慕留言，「好厲害的對帳單」、「鴻海90就在看了，可是那時候沒錢..嗚嗚」、「可以借4千多萬就不是普通人了」、「有八間房子的當然可以接到4000萬，只能說本多，也膽大，佩服」，原po也在底下回說「確實是用房子當擔保品」。

其他人則表示，「如果輸了的話，不敢想像！我應該沒辦法冒這麼大的風險，但還是恭喜你」、「現在看之前股價100初頭，當然風險不大，問題你當下敢嗎？」、「你這個槓桿開很大」、「郭董宣布參選我賣了，結果他宣布退選沒買回來」、「這波滿多存鴻海的直接退休」。