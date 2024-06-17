暑假要來了…遊戲、觀光、航空股有機會嗎？ 統計數字：它近年受惠程度最大
每一年的暑假，市場都會說暑假行情，資金可望進場布局，其中以遊戲、觀光、航空為市場布局要角，究竟能否布局？讓我們以統計的方式看看解封後的這三年來，這些族群的龍頭股在每年六、七、八月的表現！
從表中我們可以得知長榮航2618、鈊象3293在近三年6、7月上漲機率最高，如將這三年6、7月合計漲幅後：
長榮航：
2021/6~7： 9.1 %
2022/6~7：-0.07%
2023/6~7： 9.57%
鈊象：
2021/6~7：-0.13%
2021/6~7： 2.55%
2021/6~7：13.85%
看得出來6、7航空、遊戲近年受惠程度最大，而王品2727受惠程度較小，雄獅2731則看不出有受惠，而每年八月這些族群「下跌」機率合計75%，觀光兩點代表更是100%下跌機率（明顯出現利多出盡）。
以遊戲族群來看，暑期放假的也只有學生族群，因此實際真正營收有辦法明顯上升的股票只有遊戲族群，因此在近期電子資金外流之下，或許遊戲族群將成為資金避風港。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：放暑假！遊戲、觀光、航空股有機會嗎？統計告訴你。
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