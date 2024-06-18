輝達爆紅前會想買？他自省6原因沒上車 網勸：還來得及

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，不僅牽動供應鏈上下游業者的競爭動態，也讓輝達執行長黃仁勳的身家及資產總額不斷暴增。PTT網友自我檢討，分析出六大主因導致他「沒上車買輝達」。其他人則安慰他「現在上車也還來的及」。

黃仁勳日前接受電子媒體專訪表示，輝達每年成長超過千億美元，絕大部分都在台灣生產，AI應用讓台灣受惠，台灣企業可在AI浪潮中蓬勃發展。

一名網友在PTT發文表示，看著輝達大漲，他檢討自己「為什麼從來沒有跟上車？」他回想輝達在2014年股價大漲前，也是全球知名的顯示晶片廠商，他自我分析六大「沒買」原因。

第一，輝達為美股，購買門檻相對較高；第二，他自我偏見認為ATI顏色更漂亮；第三，瞧不起虛擬幣，認為輝達「賺得很虛」；第四，自認人工智慧會是google等引領，不會是顯卡；第五，自認真正具備推理能力的ai關鍵不會是顯卡；第六，對黃仁勳不熟，只覺得他狠狠、顯卡賣很貴。

他問，「如果回到2014年時，有考慮過NVIDIA的話，以當年所知的狀態，大家覺得會想買嗎？」

其他人則留言「不會，當年只知道他在賣顯卡，amd那時候也剛要起飛」、「其實沒幾年前顯卡市場還是勢均力敵」、「會去買微軟」、「早知道大樂透號碼就好了」、「去年老黃第一次夜市被拍也可以買」、「老黃一直都很常來台灣，但以前誰要拍顯卡挖礦仔」、「那時候反而只對輝達比較熟」。

還有人說「因為一堆人還在想為什麼從來沒買過特斯拉，輝達就出來了，你不如現在開始想想下一個是什麼」、「千金難買早知道，趕快進場，不要不信」、「何不說說當年AI沒爆發時為什麼有人會買輝達」、「現在買還來的及啊」、「只是沒想到AI跟顯卡有關而已，可能是對AI資料領域需求不太熟悉」。