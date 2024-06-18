33萬人賣台積電（2330） 他讚：有遠見！反被網酸：會再追高買回來

上週台股在台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，不過有不少台積電股民「見好就收」，近兩年已33萬多人賣出持股先行離場。PTT網友卻認為，先「下車」不是明智之舉，有人舉例「賣600的也是這麼想」，但也有人以航運股為例，留言「幾年前航運一樣，兩百多就有人高歌離席還被股板笑，結果事後來看是對的」。

台股17日震盪創新高後拉回，盤中最高22,567.34點，收盤指數22,496.53點，跌8.19點、跌幅0.04%，成交金額4,426.97億元。反觀，櫃買指數收漲0.2%。權值股台積電（2330）收921元、跌1元。

一名網友在PTT發文表示，近兩年已33萬多人賣出台積電持股，他認為，先下車的股民才是有遠見的人，否則「一堆散戶被出貨了還不知道」，傻傻的以為台積電還會創新高。

其他人則留言「有賺就跑，聰明人」、「高歌離席，跟幾年前航運一樣，兩百多就有人高歌離席還被股板笑，結果事後來看是對的」、「高歌離席，跟2021年航運一樣」、「有獲利都好，賣多少單純就是勝利跟運氣，市場從來都不是理性的」、「又不是只有GG能買，賣掉買其他的不見得賺比較少」。

但也有人說「之後還是要買回來的」、「到時還不是哭著追高買回來」、「等1200再來追？」、「1000就回來了，不夠高我們可不買喔」、「我猜明年1000塊買回來」、「3奈米就跑，如果沒突發事件基本上繼續漲」、「趨勢都在那很明顯，賣掉的人真的不是很能理解」、「有句話叫別跟趨勢做對，跟航運那時候一樣」。