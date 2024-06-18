快訊

沒有殺傷力？孫安佐帶火槍到夜店 經紀人到案稱合法「大型打火機」

黃仁勳也愛！咖啡該喝冰、熱還是冷泡？3張表解讀哪種最提神又養生

這些地方今防雷陣雨 這天起降雨減少高溫恐36度以上

33萬人賣台積電（2330） 他讚：有遠見！反被網酸：會再追高買回來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台積電股票。路透
網友討論台積電股票。路透

上週台股台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，不過有不少台積電股民「見好就收」，近兩年已33萬多人賣出持股先行離場。PTT網友卻認為，先「下車」不是明智之舉，有人舉例「賣600的也是這麼想」，但也有人以航運股為例，留言「幾年前航運一樣，兩百多就有人高歌離席還被股板笑，結果事後來看是對的」。

台股17日震盪創新高後拉回，盤中最高22,567.34點，收盤指數22,496.53點，跌8.19點、跌幅0.04%，成交金額4,426.97億元。反觀，櫃買指數收漲0.2%。權值股台積電（2330）收921元、跌1元。

一名網友在PTT發文表示，近兩年已33萬多人賣出台積電持股，他認為，先下車的股民才是有遠見的人，否則「一堆散戶被出貨了還不知道」，傻傻的以為台積電還會創新高。

其他人則留言「有賺就跑，聰明人」、「高歌離席，跟幾年前航運一樣，兩百多就有人高歌離席還被股板笑，結果事後來看是對的」、「高歌離席，跟2021年航運一樣」、「有獲利都好，賣多少單純就是勝利跟運氣，市場從來都不是理性的」、「又不是只有GG能買，賣掉買其他的不見得賺比較少」。

但也有人說「之後還是要買回來的」、「到時還不是哭著追高買回來」、「等1200再來追？」、「1000就回來了，不夠高我們可不買喔」、「我猜明年1000塊買回來」、「3奈米就跑，如果沒突發事件基本上繼續漲」、「趨勢都在那很明顯，賣掉的人真的不是很能理解」、「有句話叫別跟趨勢做對，跟航運那時候一樣」。

PTT 台積電 台股

延伸閱讀

00713配息資本利得占比62% 法人：將進入資本利得高度配發期

00940倒楣在出生的時機點不對！ 達人「持續觀察」：破發被笑韭菜我也是之一

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

00940散戶下車法人卻大買因為相信「台灣價值」？ 專家：居然出現折價！

相關新聞

33萬人賣台積電（2330） 他讚：有遠見！反被網酸：會再追高買回來

上週台股在台積電領軍下，連4個交易日創歷史新高，不過有不少台積電股民「見好就收」，近兩年已33萬多人賣出持股先行離場。PTT網友卻認為，先「下車」不是明智之舉，有人舉例「賣600的也是這麼想」，但也有人以航運股為例，留言「幾年前航運一樣，兩百多就有人高歌離席還被股板笑，結果事後來看是對的」。

暑假要來了…遊戲、觀光、航空股有機會嗎？ 統計數字：它近年受惠程度最大

每一年的暑假，市場都會說暑假行情，資金可望進場布局，其中以遊戲、觀光、航空為市場布局要角，究竟能否布局？讓我們以統計的方式看看解封後的這三年來，這些族群的龍頭股在每年六、七、八月的表現！

房子頭期款、車子、小孩教育金全投一檔股票慘賠！ 專家啟示：如何看好都不要身家全押

已經不知提醒投資朋友多少次了，再如何看好一檔股票，都不要身家全押，你無法預期一家公司的短期股價變化，甚至也無法完全掌控一家公司未來兩三年的可能變數...

馬雲昔暗酸台灣沒希望了？專家見股市洗牌大讚台積電雪恥

台積電本月13日開盤上演秒填息，盤中直衝935元創下新天價，市值超過24兆元。對此財信傳媒董事長謝金河表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲過去曾與台積電創辦人張忠謀對談，馬雲在會後直指「台灣沒希望了」，沒想到卻比張忠謀還早退休，如今台積電已成為全球第八大市值企業。

台股創高他卻空手不敢買：討厭輸的感覺！網籲2招解決

台股頻創新高，台積電股價也不斷刷新歷史高點。有網友表示，他手上沒有持股，看著台股突破兩萬二，心裡難免有點不平衡，但又擔心參與股市會被套牢，無奈嘆「好討厭輸的感覺」。有人建議他買房或是買少量的股數。

他曝「台積電還能買」關鍵！網認同：全世界都需要它

台積電（2330）13日除息，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元。不少人想買進台積電又怕股價下跌，網友分析，現在的台積電要價值投資、波段投資、短線投資都依然適合，畢竟台積電是產業龍頭，「不買它買誰？」其他人也說，「輝達需要台積，蘋果也需要，全世界都需要台積」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。