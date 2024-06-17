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房子頭期款、車子、小孩教育金全投一檔股票慘賠！ 專家啟示：如何看好都不要身家全押

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今天一位長期追蹤我臉書的網友私訊給我，告訴我一個令人遺憾的故事。在他參加的群組裡，一位網友買了當年讓他栽了跟斗的一檔股票，他當年一檔重壓這支股票，帳面獲利曾超過五百萬，結果幾年後卻發現自己白忙一場。

而他在群組裡的這位朋友更慘，因為他不只投入閒錢而已，連房子頭期款、車子、小孩的教育基金全押進這檔股票，最後慘賠...

已經不知提醒投資朋友多少次了，再如何看好一檔股票，都不要身家全押，你無法預期一家公司的短期股價變化，甚至也無法完全掌控一家公司未來兩三年的可能變數，更何況你只是因為別人推薦或新聞媒體介紹就下手，這家公司真的是你的能力圈？你真能掌控它的所有風險？

一檔重押不叫「 投資 」，叫做「 賭博 」，這是完全沒有投資策略做支撐，只靠投機就做出的不理性行為。一般人很少缺錢缺到需要在一支股票上賭上身家的，更沒必要連房子的頭期款和孩子未來的教育基金都賭上了。

若沒有正確觀念，股票市場就是一個用美麗糖衣包裝的合法賭場，我沒聽過玩個「 明星三缺一 」會把全家生計都玩掉的傻子，倒是聽過很多玩股票搞到傾家蕩產的聰明人。

如果沒有「 投資組合 」的觀念，你最好不要進入股市，乖乖買進被動指數基金即可。那些把一大筆資金投入一檔股票，玩完一檔再換一檔股票的人就是想挑戰一場接一場賭局的賭徒，他們只有進攻卻沒有防守觀念，遲早會輸光自己的籌碼。

投資其實不難，難的是擁有正確的觀念和知道自己知道什麼和不知道什麼，在沒有完整的投資觀念，在你不清楚自己的能耐前，不要隨意進入股市，把錢拿來買房或放在銀行定存都比碰股票安全。

我們來看看巴菲特寫給股東的信中經典的一段：

「 其實普通投資人也可以選擇建立屬於自己的投資組合，但有幾點是大家必須特別注意的，聰明的投資並不複雜，當然也不是一件容易的事，投資人真正需要具備的是給予所選擇的企業正確評價的能力。

請特別注意「所選擇」這個詞，你不必像很多專家一樣同時研究許多家公司，相反的你要做的只是選擇少數幾家在你能力範圍之內的公司就好，能力範圍的大小並不重要，更重要的是你要很清楚自己能力的邊界。

投資要成功，你不需要研究什麽是Be­ta值、效率市場、現代投資組合理論、期權訂價或是新興市場，事實上大家最好不要懂這些理論，當然我這種看法與目前以這些為主流的學術界有明顯不同。就我個人認為，有志從事投資的學生只要修好兩門課程——亦即「如何給予企業正確的評價」以及「思考其與市場價格間的關系」即可。

身為一位投資者，大家其實只要以合理的價格買進一些很容易了解且其盈餘在未來五到十年內會大幅成長的企業的部分股權。當然一段時間下來，你會發現只有少數幾家公司符合這樣的標準，所以要是你真的找到這樣的公司，那就一定要買進足夠份量的股權，在這期間，你必須盡量避免自己受到外界誘惑而偏離這個準則。

如果你不打算持有一家公司股票十年以上，那最好連十分鐘你都不要擁有它，慢慢找到這樣能持續累積盈餘的投資組合後，你就會發現投資組合市值也會跟著穩定增加。」

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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