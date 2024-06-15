馬雲昔暗酸台灣沒希望了？專家見股市洗牌大讚台積電雪恥

台積電本月13日開盤上演秒填息，盤中直衝935元創下新天價，市值超過24兆元。對此財信傳媒董事長謝金河表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲過去曾與台積電創辦人張忠謀對談，馬雲在會後直指「台灣沒希望了」，沒想到卻比張忠謀還早退休，如今台積電已成為全球第八大市值企業。

謝金河在臉書發文分享表示，「大洗牌的年代，看好台灣的人有福氣！」他指出，這幾年台灣科技產業越來越強大，回顧2013年馬雲來台時與張忠謀對談，兩個人坐在一起，如同一對爺爺和孫子，馬雲會後接受媒體訪問時表示：「台灣沒有希望了，70，80歲的人還在談創新」，結果馬雲比張忠謀早退休。

針對近期廣達董事長林百里表示，「AI太好玩了、訂單太多，不能那麼早退休」，謝金河提到，「那些馬雲口中沒有希望的人，每天都很起勁在研發創新，這些老闆發現他們越忙越長壽，工作不是為賺更多的錢，而是樂趣！」

近日全球股市出現巨大變化，謝金河提到，蘋果宣示和Open AI合作後，市場皆對AI手機寄予厚望，蘋果股價因此直衝220美元，市值約3.285兆美元，打敗微軟的3.282兆，重新拿下冠軍寶座。此外，輝達將市值拉升至3.194兆美元，三家企業巿值加起來為9.762兆美元，幾乎等於全大陸股市的市值總和。

「全世界赫然發現台積電的重要性」，若無台積電，輝達什麼都不是，謝金河直指，台積電Adr已然漲到174.07美元，市值8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業。如今台積電市值為三星的1.95倍，英特爾的5.86倍，且股價已來到935元，市值逾24兆台幣，台股市值超過70兆台幣，換算成美元已超越德國成為全球第10大。

謝金河最後也總結，輝達執行長黃仁勳來台，高喊「台灣是世界的核心」，可以從這兩天微軟、Google、亞馬遜宣布在台灣設立完全使用綠電的資料中心，感受到台灣的重要性。