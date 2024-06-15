快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雲昔暗酸台灣沒希望了？專家見股市洗牌大讚台積電雪恥

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價不斷創高。（路透）
台積電股價不斷創高。（路透）

台積電本月13日開盤上演秒填息，盤中直衝935元創下新天價，市值超過24兆元。對此財信傳媒董事長謝金河表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲過去曾與台積電創辦人張忠謀對談，馬雲在會後直指「台灣沒希望了」，沒想到卻比張忠謀還早退休，如今台積電已成為全球第八大市值企業。

謝金河在臉書發文分享表示，「大洗牌的年代，看好台灣的人有福氣！」他指出，這幾年台灣科技產業越來越強大，回顧2013年馬雲來台時與張忠謀對談，兩個人坐在一起，如同一對爺爺和孫子，馬雲會後接受媒體訪問時表示：「台灣沒有希望了，70，80歲的人還在談創新」，結果馬雲比張忠謀早退休。

針對近期廣達董事長林百里表示，「AI太好玩了、訂單太多，不能那麼早退休」，謝金河提到，「那些馬雲口中沒有希望的人，每天都很起勁在研發創新，這些老闆發現他們越忙越長壽，工作不是為賺更多的錢，而是樂趣！」

近日全球股市出現巨大變化，謝金河提到，蘋果宣示和Open AI合作後，市場皆對AI手機寄予厚望，蘋果股價因此直衝220美元，市值約3.285兆美元，打敗微軟的3.282兆，重新拿下冠軍寶座。此外，輝達將市值拉升至3.194兆美元，三家企業巿值加起來為9.762兆美元，幾乎等於全大陸股市的市值總和。

全世界赫然發現台積電的重要性」，若無台積電，輝達什麼都不是，謝金河直指，台積電Adr已然漲到174.07美元，市值8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業。如今台積電市值為三星的1.95倍，英特爾的5.86倍，且股價已來到935元，市值逾24兆台幣，台股市值超過70兆台幣，換算成美元已超越德國成為全球第10大。

謝金河最後也總結，輝達執行長黃仁勳來台，高喊「台灣是世界的核心」，可以從這兩天微軟、Google、亞馬遜宣布在台灣設立完全使用綠電的資料中心，感受到台灣的重要性。

台積電 台股

延伸閱讀

黃仁勳離台身影曝 愛妻緊跟1舉動網紅大讚：品格好又善解人意

年初被酸AI泡沫破了 「投資黃仁勳」不到半年…他賺第3桶金

台股頻創新高…台塑股價卻逆勢腰斬 謝金河曝王文淵早有預警

00947掛牌上市第二天「強漲近3%」 投資人求：拜託低調

相關新聞

馬雲昔暗酸台灣沒希望了？專家見股市洗牌大讚台積電雪恥

台積電本月13日開盤上演秒填息，盤中直衝935元創下新天價，市值超過24兆元。對此財信傳媒董事長謝金河表示，阿里巴巴集團創辦人馬雲過去曾與台積電創辦人張忠謀對談，馬雲在會後直指「台灣沒希望了」，沒想到卻比張忠謀還早退休，如今台積電已成為全球第八大市值企業。

路易莎上季獲利成長 明年重新申請上市櫃⋯年底進軍美國、埃及「力拚營收新高」

路易莎咖啡（2758）於周四（6/13）日召開股東會，公布2023年營收23.66億元，EPS 6.28元。今年第一季營業收入5.71億元，EPS為1.5元，預估全年成長率超過2位數。

來億-KY一上市就大漲106％！低調鞋王代工催生2匹黑馬 謝金河：2雙會跳舞的鞋子值得關注

兩雙會奔跑跳躍的鞋子。今天台股有兩個受矚目的焦點，一個是台積電創下914元歷史天價，另一個是為HOKA鞋子代工的來億-Ky股票上市。這家從台中市大雅區雅潭路起家，註冊在境外的鞋廠，過去一年來，因為Hoka暢銷全台灣，來億興業未上市已經先轟動。

台股創高他卻空手不敢買：討厭輸的感覺！網籲2招解決

台股頻創新高，台積電股價也不斷刷新歷史高點。有網友表示，他手上沒有持股，看著台股突破兩萬二，心裡難免有點不平衡，但又擔心參與股市會被套牢，無奈嘆「好討厭輸的感覺」。有人建議他買房或是買少量的股數。

他曝「台積電還能買」關鍵！網認同：全世界都需要它

台積電（2330）13日除息，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元。不少人想買進台積電又怕股價下跌，網友分析，現在的台積電要價值投資、波段投資、短線投資都依然適合，畢竟台積電是產業龍頭，「不買它買誰？」其他人也說，「輝達需要台積，蘋果也需要，全世界都需要台積」。

美專家示警「股市泡沫將破」 網嫌聽膩！他憂：AI會第一個幻滅

美國經濟學家丹特（Harry Dent）警告，美股可能會出現大幅回調，崩盤狀況甚至比金融海嘯時期更加嚴重。PTT網友討論「泡沫到底什麼時候才會破？」其他人卻不以為然，直言「年年喊空總有一天會成功」。不過也有人認為「AI泡沫會最先破」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。