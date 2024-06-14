他曝「台積電還能買」關鍵！網認同：全世界都需要它

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聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價不斷創高。（路透）
台積電股價不斷創高。（路透）

台積電（2330）13日除息，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元。不少人想買進台積電又怕股價下跌，網友分析，現在的台積電要價值投資、波段投資、短線投資都依然適合，畢竟台積電是產業龍頭，「不買它買誰？」其他人也說，「輝達需要台積，蘋果也需要，全世界都需要台積」。

台股13日以22,217.64點開高，盤中最高一度衝達22,440.1點，上漲391.14點，創下歷史新高，終場以22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，寫收盤新高，成交量5,169.62億元，三大法人買超346.35億元。

一名網友PTT以「現在進場台積電還來得及嗎？」為題發文表示，台積電現在依然適合價值投資、波段投資貨短線投資，開盤勇敢進場，兩個月後再回頭看，股價可能已經破千，網上還是會有人問「要不要投資台積電」，他表示，「台積電是產業龍頭，沒有對手，不買它買誰？」

其他人則留言「過幾個月市場就會流傳出這句話：1000以下的台積電是老天最好的禮物」、「台gg是世界的台gg」、「台積電市值1兆鎂一定會來，而且是地板」、「今天是最後買9字頭的機會，下週就1000元了」、「現在早就跟之前不一樣了，美國解放台積的限制了」、「問題是不會只到1000，不要不信邪」。

但也有人表示「大家繼續吹，禮物很快就要來了」、「市場一面看好的時候離爆炸不遠了」、「這麼多股可以挑，我是不用了，漲到1000也只有一成」。

PTT 台積電 台股

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