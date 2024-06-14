台股創高他卻空手不敢買：討厭輸的感覺！網籲2招解決

台股頻創新高，台積電股價也不斷刷新歷史高點。有網友表示，他手上沒有持股，看著台股突破兩萬二，心裡難免有點不平衡，但又擔心參與股市會被套牢，無奈嘆「好討厭輸的感覺」。有人建議他買房或是買少量的股數。

台股13日以22,217.64點開高，盤中最高一度衝達22,440.1點，上漲391.14點，創下歷史新高，終場以22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，寫收盤新高，成交量5,169.62億元，三大法人買超346.35億元。

一名網友在PTT發文表示，他目前沒有投資台股，看著股市頻頻創高，心裡相當不平衡，尤其看別人賺錢更是不開心，他只能依靠打兩份工存錢，儲蓄率達9成，雖然存錢會面臨通膨風險，但是又擔心投資高報酬高風險，他預感一參與股市就會被套牢，所以遲遲不敢下手。

其他人則留言「代表市場還不夠樂觀」、「是感覺不到，有風險」、「如果真的心裡不平衡，買個一二十股有參與感會舒服很多」、「我覺得現在空手時機很好呀，趨勢根本超亂」、「可以買美債，20年後還本，月領4.多%的利息」、「因為你沒進場才感覺不到風險，昨天開的數據哪怕差01今天可能就要崩了，這種不確定性就是風險；你怕一進場就會被套，這種感覺就是風險，但你選擇不承擔這種感受，也就是風險，所以就跟市場無緣了」。

還有人說「怕跌怕賠錢就去買房」、「看點賠錢文就會平衡了」、「講實際的就定期定額吧，漸進式的讓自己能夠承受，但等到你可以承受之後，是漲是跌沒人可以保證」、「股市漲成這樣，還在領死薪水定存的就是準備吃通膨」、「那你繼續存就好啦」、「再怎樣都有勞退在股市中，沒有人空手好嗎？」