快訊

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

國會改革覆議案朝野協商爆口角 韓國瑜怒嗆莊瑞雄：雞蛋挑鋼筋

台股頻創新高…台塑股價卻逆勢腰斬 謝金河曝王文淵早有預警

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台塑集團總裁王文淵。（聯合報系資料庫）
圖為台塑集團總裁王文淵。（聯合報系資料庫）

近期台股走勢不斷創新高，指數已經衝破22000點，然而台塑和台化的股價卻逆向創下新低，財訊傳媒董事長謝金河分析，其實王文淵在2019年已看到台塑集團的問題。

謝金河在臉書指出，台塑四寶股價直直落，尤其是台塑從2021年121元跌至61.5元，台化從130跌到50.9元，都是腰斬等級，雖然台塑集團股價一直跌，但股東人數迭創新高，「這也可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望」。

他表示，台塑兩位創辦人以勤儉理念治理公司，總裁王文淵還曾在2019年提到一滴水可以使用7.3次，大力推動三點不漏，不漏汽，不漏水，不漏油，每年可以創造279億效益。

後來大環境碰上中美貿易戰的角力，王文淵也明白會對台塑產生衝擊，同時勉勵員工要有準備。但謝金河認為，王文淵只注意到台塑擅長降低成本擠出毛利，卻忽略了中國更擅長大量生產，壓低成本，更擅長殺價，「中國石化產能全開，台塑怎麼省成本都沒有用」。

謝金河表示，現在整個台塑集團都發現危機了，也許在困境中求轉型，過程會加倍辛苦，但知道問題之後，全力以赴克服困難，這也許是台塑眾多股東共同的期待！

延伸閱讀

現在買鴻海（2317）風險遠低廣達、緯創！ 他推算：280元等同於909塊的台積電

逢低買進陸股？ 網曝「投資最慘絕境」：連巴菲特都急賣

00878、00919一開始買貴反而張數累積更快！ 專家：塞翁失馬 焉知非福

00940站回發行價10元！ 不敗教主：要不快溜呢？自行判斷

相關新聞

台股頻創新高…台塑股價卻逆勢腰斬 謝金河曝王文淵早有預警

近期台股走勢不斷創新高，指數已經衝破22000點，然而台塑和台化的股價卻逆向創下新低，財訊傳媒董事長謝金河分析，其實王文淵…

逢低買進陸股？ 網曝「投資最慘絕境」：連巴菲特都急賣

近年中國經濟表現不佳，PTT網友好奇「為何沒有人鼓吹逢低買進中國股票？」其他人分析，中國經濟受政治干預極大，整體風險過大，甚至可能出現投資的資金拿不回來的情況，甚至連股神巴菲特都急著賣中國股票。

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，貨櫃三雄12日再度集體重挫。PTT網友提醒，投資航運股要密切注意，尤其不少ETF成分股有長榮、陽明，都可能隨之下跌。但其他人認為，「現在是以色列不肯停火」，紅海危機恐怕依然難解。

輝達股票分割後基本面更好？專家提2好處：本質不變、但投資人覺得變便宜

輝達宣布將進行1拆10的股票分割生效了，股票分割後，輝達的流通股數將增加10倍，但每股的股價也會從原本的的千元，降至120美元左右。

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

有人看到這期Money雜誌上專訪中，有一句投資心法是「人多的地方不要去」，然後就問我說，那台積電是不是也不應該碰呢？

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。