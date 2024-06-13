台股頻創新高…台塑股價卻逆勢腰斬 謝金河曝王文淵早有預警

近期台股走勢不斷創新高，指數已經衝破22000點，然而台塑和台化的股價卻逆向創下新低，財訊傳媒董事長謝金河分析，其實王文淵在2019年已看到台塑集團的問題。

謝金河在臉書指出，台塑四寶股價直直落，尤其是台塑從2021年121元跌至61.5元，台化從130跌到50.9元，都是腰斬等級，雖然台塑集團股價一直跌，但股東人數迭創新高，「這也可以看出領導台灣經濟的台塑企業集團，投資人仍然寄以厚望」。

他表示，台塑兩位創辦人以勤儉理念治理公司，總裁王文淵還曾在2019年提到一滴水可以使用7.3次，大力推動三點不漏，不漏汽，不漏水，不漏油，每年可以創造279億效益。

後來大環境碰上中美貿易戰的角力，王文淵也明白會對台塑產生衝擊，同時勉勵員工要有準備。但謝金河認為，王文淵只注意到台塑擅長降低成本擠出毛利，卻忽略了中國更擅長大量生產，壓低成本，更擅長殺價，「中國石化產能全開，台塑怎麼省成本都沒有用」。

謝金河表示，現在整個台塑集團都發現危機了，也許在困境中求轉型，過程會加倍辛苦，但知道問題之後，全力以赴克服困難，這也許是台塑眾多股東共同的期待！