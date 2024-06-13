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輝達股票分割後基本面更好？專家提2好處：本質不變、但投資人覺得變便宜

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
輝達進行1拆10的股票分割。圖為執行長黃仁勳／聯合報系資料照
輝達進行1拆10的股票分割。圖為執行長黃仁勳／聯合報系資料照

輝達宣布將進行1拆10的股票分割生效了，股票分割後，輝達的流通股數將增加10倍，但每股的股價也會從原本的的千元，降至120美元左右。

股票分割並不改變公司的基本面，執行股票分割的公司僅僅是基於現有股東持股數量發行更多股份。

因此輝達的市值、營收、獲利等指標在股票分割後仍將保持不變。

​舉個例子：

​股票分割就像是把一個披薩切成10片。原本1個披薩代表1股股票，現在切成10片，每片代表1股股票，只是每一片披薩的價格變小了。雖然披薩切成了10片，但披薩的總體價值（也就是市值）並沒有變。

股票分割的好處

既然公司沒有改變體質，那股票分割有什麼好處呢？

主要有以下幾個原因：

1、高股票的流動性：股票分割後，每股價格更低，更容易被散戶投資者買賣，從而提高股票的流動性。

2、吸引更多投資者：股票價格更低，也更容易吸引新投資者加入。

另外一個層面是跟「心理」感受有關，像是一股1000元你會覺得貴，但1股100元就會覺得便宜，即便本質沒變。

◎本文內容已獲夏綠蒂聊投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

股票分割 輝達 黃仁勳

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