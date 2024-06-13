快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
投資股市不是人多的地方一定不能去，而是該冷靜下來判斷標的好壞。台積電示意圖／路透社
投資股市不是人多的地方一定不能去，而是該冷靜下來判斷標的好壞。台積電示意圖／路透社

有人看到這期Money雜誌上專訪中，有一句投資心法是「人多的地方不要去」，然後就問我說，那台積電是不是也不應該碰呢？

其實這句話深層的含意是針對「市場情緒」，而非「優良標的」。就如同雜誌印出來的解釋「當市場情緒高漲的時候，對於資金的投入要更小心謹慎」。

人多＝市場情緒高漲

不要去＝小心謹慎

所以並非很多人買的標的，我們就一定不可以買。

舉前陣子的ETF募集狂熱來說，先不論產品本身好壞，大家一窩蜂地將資金投入，眼前看到的只有好入手的10元股價元與月月配息，卻沒有注意到台股為相對高點，而氣氛也是處於資金狂潮之下，若是大盤隨著國際情勢往下移動，這個時間點all in佈局是否為一個明智的選擇？

事實證明，上市後的確有低於發行價的時機，如果在低於10元時買進，是不是優於募集時買進的投資人呢？

當然，我們也能預期這樣的標的在長期下能夠有所獲利，不過這又是另外一段故事...

總之，每次在新聞或網路上開始瘋傳某些消息或標的的時候，請謹慎判斷這樣的「標的」及現下的「時機」是否適合你投入？有興趣的朋友可以去翻閱這期（2024年6月號）的〈Money錢〉雜誌唷！

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 台股

延伸閱讀

00687B不怕買貴或買不到…投資最有效益！ 不敗教主：定期定額+逢低加碼+股利買回

00918搭上黃仁勳概念股！6月18最後上車日 達人提3迷思：多頭時期要抱緊

00940募集太狂暴…致00944、00946冷清？ 專家提2點：是「校正回歸」市場合理樣子

00919、00713配息新高！認賠出場到「靠被動收入生活」 達人：存股是底氣

相關新聞

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，貨櫃三雄12日再度集體重挫。PTT網友提醒，投資航運股要密切注意，尤其不少ETF成分股有長榮、陽明，都可能隨之下跌。但其他人認為，「現在是以色列不肯停火」，紅海危機恐怕依然難解。

輝達股票分割後基本面更好？專家提2好處：本質不變、但投資人覺得變便宜

輝達宣布將進行1拆10的股票分割生效了，股票分割後，輝達的流通股數將增加10倍，但每股的股價也會從原本的的千元，降至120美元左右。

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

有人看到這期Money雜誌上專訪中，有一句投資心法是「人多的地方不要去」，然後就問我說，那台積電是不是也不應該碰呢？

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

他壓58萬買國泰金（2882）⋯許願股價破百！網看衰：祝坐牢愉快

台股11日開高走低，早盤以21984.42點開出，盤中最高一度達22003.71點，但後續持續下殺，終場翻黑收在21792.12點，下跌66.26點，跌幅0.3%。有網友賣出持有的元大台灣50反1，將58.4萬元資金全數買進國泰金，他打算持股五到十年，對自己信心喊話「重新來過，國泰靠你了！」其他人卻看衰「有賺錢、不會倒不等於保證漲」。

增資代表公司更賺錢？不敗教主點關鍵：小心血本無歸、看好長期才參加

新聞上常常聽到某家公司要辦理現金增資或減資，若能搞懂這些動作背後具備的意義，就能判斷一檔股票的買進時機。 什麼是現金增資？當公司為了擴大經營規模、改善財務結構，就需要增加經營的資金。通常是透過發行新股票，開放特定人士（股東、員工、市場投資人）認購，來達到籌措資金的目的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。