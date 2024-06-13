股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

有人看到這期Money雜誌上專訪中，有一句投資心法是「人多的地方不要去」，然後就問我說，那台積電是不是也不應該碰呢？

其實這句話深層的含意是針對「市場情緒」，而非「優良標的」。就如同雜誌印出來的解釋「當市場情緒高漲的時候，對於資金的投入要更小心謹慎」。

人多＝市場情緒高漲

不要去＝小心謹慎

所以並非很多人買的標的，我們就一定不可以買。

舉前陣子的ETF募集狂熱來說，先不論產品本身好壞，大家一窩蜂地將資金投入，眼前看到的只有好入手的10元股價元與月月配息，卻沒有注意到台股為相對高點，而氣氛也是處於資金狂潮之下，若是大盤隨著國際情勢往下移動，這個時間點all in佈局是否為一個明智的選擇？

事實證明，上市後的確有低於發行價的時機，如果在低於10元時買進，是不是優於募集時買進的投資人呢？

當然，我們也能預期這樣的標的在長期下能夠有所獲利，不過這又是另外一段故事...

總之，每次在新聞或網路上開始瘋傳某些消息或標的的時候，請謹慎判斷這樣的「標的」及現下的「時機」是否適合你投入？有興趣的朋友可以去翻閱這期（2024年6月號）的〈Money錢〉雜誌唷！

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