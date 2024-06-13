哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，貨櫃三雄12日再度集體重挫。PTT網友提醒，投資航運股要密切注意，尤其不少ETF成分股有長榮、陽明，都可能隨之下跌。但其他人認為，「現在是以色列不肯停火」，紅海危機恐怕依然難解。

紅海危機是帶動這波運價大漲的主因，不過聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。哈瑪斯發言人塔哈（Jihad Taha）表示，回應中包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

一名網友在PTT發文表示，戰火有停止的跡象，雖然這是好事，但對於航運股而言可能是不小的衝擊，尤其貨櫃三雄已經非常疲弱，手上握有航運股的投資人要密切注意股價走勢，另有不少ETF成分股有長榮、陽明，也都可能隨之下跌。

其他網友卻留言「嚇甩磨」、「選完再繼續打」、「別騙了，明天飛彈繼續射」、「沒人管你停不停火吧，現在是以色列在打你耶」、「哈瑪斯方面沒有照單全收，所以美國說還在評估哈瑪斯的方案，以色列方則說，要完全解除哈瑪斯武力跟執政權才停火，對哈瑪斯來說這根本是不可能的事」、「可是現在是以色列不肯停火耶」、「現在戰爭一開打，都很難完全停下來，聯合國也沒什麼用就是了」。

還有人留言「你是以色列會停火嗎？」、「哈瑪斯當然接受，以色列呢」、「哈瑪斯要的是全面撤軍，要哪方退呢？狡兔還剩幾窟」、「今天開盤最後逃命機會」、「停火以色列總理就準備下台，你覺得呢」、「哈瑪斯會不會投降不知道，但水手第一個投降」、「再射一發，三雄立馬又漲停」、「以色列瘋狗才不管」、「聯合國有個屁用，不然俄羅斯早就停戰了」。