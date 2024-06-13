快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

聯合新聞網／ 綜合報導
哈瑪斯11日就聯合國安理會通過的停火協議做出回應，但據傳提出部分修訂。法新社
哈瑪斯11日就聯合國安理會通過的停火協議做出回應，但據傳提出部分修訂。法新社

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，貨櫃三雄12日再度集體重挫。PTT網友提醒，投資航運股要密切注意，尤其不少ETF成分股有長榮、陽明，都可能隨之下跌。但其他人認為，「現在是以色列不肯停火」，紅海危機恐怕依然難解。

紅海危機是帶動這波運價大漲的主因，不過聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。哈瑪斯發言人塔哈（Jihad Taha）表示，回應中包括一些修訂，涉及確認停火、撤軍、重建，以及交換囚犯等，但未透露詳情。

一名網友在PTT發文表示，戰火有停止的跡象，雖然這是好事，但對於航運股而言可能是不小的衝擊，尤其貨櫃三雄已經非常疲弱，手上握有航運股的投資人要密切注意股價走勢，另有不少ETF成分股有長榮、陽明，也都可能隨之下跌。

其他網友卻留言「嚇甩磨」、「選完再繼續打」、「別騙了，明天飛彈繼續射」、「沒人管你停不停火吧，現在是以色列在打你耶」、「哈瑪斯方面沒有照單全收，所以美國說還在評估哈瑪斯的方案，以色列方則說，要完全解除哈瑪斯武力跟執政權才停火，對哈瑪斯來說這根本是不可能的事」、「可是現在是以色列不肯停火耶」、「現在戰爭一開打，都很難完全停下來，聯合國也沒什麼用就是了」。

還有人留言「你是以色列會停火嗎？」、「哈瑪斯當然接受，以色列呢」、「哈瑪斯要的是全面撤軍，要哪方退呢？狡兔還剩幾窟」、「今天開盤最後逃命機會」、「停火以色列總理就準備下台，你覺得呢」、「哈瑪斯會不會投降不知道，但水手第一個投降」、「再射一發，三雄立馬又漲停」、「以色列瘋狗才不管」、「聯合國有個屁用，不然俄羅斯早就停戰了」。

以色列 哈瑪斯 紅海 美國 聯合國 萬海 貨櫃 長榮海運 陽明

延伸閱讀

00918搭上黃仁勳概念股！6月18最後上車日 達人提3迷思：多頭時期要抱緊

00940募集太狂暴…致00944、00946冷清？ 專家提2點：是「校正回歸」市場合理樣子

00919、00713配息新高！認賠出場到「靠被動收入生活」 達人：存股是底氣

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

相關新聞

哈瑪斯會停火？他憂連ETF都會跌 網卻曝「戰爭停不了」主因

哈瑪斯11日回應聯合國安全理事會10日通過的加薩停火協議，聲明稱「準備積極」達成結束加薩戰爭的協議，協助調解的卡達和埃及也收到哈瑪斯的正式答覆，紅海危機似乎出現轉機，貨櫃三雄12日再度集體重挫。PTT網友提醒，投資航運股要密切注意，尤其不少ETF成分股有長榮、陽明，都可能隨之下跌。但其他人認為，「現在是以色列不肯停火」，紅海危機恐怕依然難解。

輝達股票分割後基本面更好？專家提2好處：本質不變、但投資人覺得變便宜

輝達宣布將進行1拆10的股票分割生效了，股票分割後，輝達的流通股數將增加10倍，但每股的股價也會從原本的的千元，降至120美元左右。

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

有人看到這期Money雜誌上專訪中，有一句投資心法是「人多的地方不要去」，然後就問我說，那台積電是不是也不應該碰呢？

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

他壓58萬買國泰金（2882）⋯許願股價破百！網看衰：祝坐牢愉快

台股11日開高走低，早盤以21984.42點開出，盤中最高一度達22003.71點，但後續持續下殺，終場翻黑收在21792.12點，下跌66.26點，跌幅0.3%。有網友賣出持有的元大台灣50反1，將58.4萬元資金全數買進國泰金，他打算持股五到十年，對自己信心喊話「重新來過，國泰靠你了！」其他人卻看衰「有賺錢、不會倒不等於保證漲」。

增資代表公司更賺錢？不敗教主點關鍵：小心血本無歸、看好長期才參加

新聞上常常聽到某家公司要辦理現金增資或減資，若能搞懂這些動作背後具備的意義，就能判斷一檔股票的買進時機。 什麼是現金增資？當公司為了擴大經營規模、改善財務結構，就需要增加經營的資金。通常是透過發行新股票，開放特定人士（股東、員工、市場投資人）認購，來達到籌措資金的目的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。