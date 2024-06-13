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美專家示警「股市泡沫將破」 網嫌聽膩！他憂：AI會第一個幻滅

聯合新聞網／ 綜合報導
美國經濟學家預言股市終將破滅。示意圖／美聯社
美國經濟學家預言股市終將破滅。示意圖／美聯社

美國經濟學家丹特（Harry Dent）警告，美股可能會出現大幅回調，崩盤狀況甚至比金融海嘯時期更加嚴重。PTT網友討論「泡沫到底什麼時候才會破？」其他人卻不以為然，直言「年年喊空總有一天會成功」。不過也有人認為「AI泡沫會最先破」。

事實上丹特多年來一直預測美股會出現大崩盤，以及隨之的經濟蕭條，而他最近再次發出警告。

一名網友在PTT發文轉貼新聞，他擔心的表示，「泡沫又來了嗎？」他目前以定期定額投資為主，只能「眼巴巴的等著泡沫破掉」，他問，「所以泡沫到底什麼時候才會破？」

其他人不以為然留言「年年喊空總有一天會成功」、「每天破不累嗎？」、「知名學者驚悚預言！美股恐世紀大崩盤，又一次」、「終將破滅，但不是現在，學者只會繼續喊」、「多年來一直預測」、「是不是很多專家還沒上車啊」、「這些專家每年都喊一次」、「泡沫快跟春燕一樣變神獸了」、「再來一次武漢肺炎式崩盤」、「跟版上空蛙一樣，喊半年，黑個幾天出來說自己好棒」。

還有人留言「定期定額的好期待」、「跟房市一樣，又又又要崩啦」、「每年都喊總有一天破」、「我看有生之年都不會看到金融海嘯了」、「全都是泡沫，我等七年了」、「等九年了，林宥嘉小孩都快上小學了」、「百年內，美股必崩」、「美股都還沒全面上漲要戳屁泡沫」。但也有人說「AI泡沫早晚會破掉，歷史總在不斷重演」。

AI PTT 經濟泡泡 美股 金融海嘯

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