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逢低買進陸股？ 網曝「投資最慘絕境」：連巴菲特都急賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。新華社
網友認為，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。新華社

近年中國經濟表現不佳，PTT網友好奇「為何沒有人鼓吹逢低買進中國股票？」其他人分析，中國經濟受政治干預極大，整體風險過大，甚至可能出現投資的資金拿不回來的情況，甚至連股神巴菲特都急著賣中國股票。

一名網友在PTT發文詢問「為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？」他表示，過去幾年上海、深圳股市大幅下跌，股市多崇尚「逢低買進」的投資鐵則，甚至還有強調「別人恐懼我貪婪」，但卻沒有人鼓吹敲進中國股票。

該網友表示，中國股市現在是谷底，但中國是全球第二大經濟體，擁有14億人的內需市場和龐大潛力，過去也被許多人鼓吹買進，想必未來股市還是有機會谷底反彈，然而最近都聽不到建議買進的聲音了，他好奇「中國股市在低點，為何大力主張買進中國的人很少？」

其他人則留言「你戶頭要設在哪？」、「錢不好出來」、「政治與國家風險太大」、「我OK，你先買」、「你算是少數看到機會的人，你可以試試」、「想吃都給你吃」、「寧可追高NVDA，也不買中國股市」、「有美股台股，硬要去陸股的理由？危邦不入比較好」、「人都是追高的，誰會去買不知道什麼時候會漲的」、「要抄底也要預估轉折點，中國未來沒人看得懂」。

還有人留言「你確定現在是谷底嗎」、「你不會想想華為怎麼了嗎」、「沒事去抄底中國幹嘛？買美股不香嗎」、「沒發現其他股市幾乎都創高就某幾個沒有嗎」、「沒有未來」、「相信風水輪流轉的可以去買，但我是不信」、「得罪美國爸爸」、「掉下來的刀子不要接」、「這搞不好還沒跌到半山腰呢」、「如果你目標是放20年的話，我就覺得可以試試看，長期來看，就算日本股票被套了20幾年也能賺回來」、「你比巴菲特聰明嗎？他不斷賣中國股票，就你想低接」。

PTT 台股 巴菲特 深圳 美股 陸股

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