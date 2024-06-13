他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

證交所公布5月集中市場相關數據，ETF成交值占比4.6%，比起4月的5.79%明顯下滑。3月國內掀起高股息ETF熱潮，元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）合計狂募超過新台幣2000億元，但一掛牌就破發行價，可能嚇退不少投資人。

一名網友在PTT發文表示，不少人擔心「00940是否能如期發放股利」，他認為，目前看來狀況不佳，畢竟還沒到除息日，資金被卡住，台股快要站上兩萬二的關卡，00940股價還是沒有突破10元，若是遲遲回不去10元，能配發的股利會很受限。

該網友建議，最近是老牌ETF的除息月份，不如將部份的資金轉投資到0056或00919上，00919若配息0.7元，也可小賺，改買0056則是7月除息，他認為「現在買老牌的至少能夠穩穩地領到股利，捨不得一次把940出掉，慢慢調節到比較有機會的商品，也是一個好做法」。

不少人認為不如出清00940改買台積電，留言「五分鐘前搶台積電900塊當紀念的人，現在已經賺0.5%了」、「一鍵出清，買進台積電，馬上就解套」、「賣掉買台積電啊！」

另也有人留言「還是買老牌的才能拿股息」、「出脫一點去買00919」、「不想等就賣啊，又沒虧多少」、「買919就好了，現在是誰被套啦」、「9.5的時候買多一點早就解套了」、「現在賣也才賠0.07塊」、「9.92真的吃損出場也沒賠多少，看衰為何不直接賣」、「00919越配越多，怎麼輸」、「就算10張也才賠8000」、「22000傻腦買0050都賺麻了，你還在套」，但也有人說「ETF永不停損，何必解套」、「解什麼套？加碼」。