快訊

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

沒有規則的競賽：阿富汗殺戮的歷史悲劇為何重演

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議出清00940買台積電。路透
網友建議出清00940買台積電。路透

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

證交所公布5月集中市場相關數據，ETF成交值占比4.6%，比起4月的5.79%明顯下滑。3月國內掀起高股息ETF熱潮，元大台灣價值高息（00940）與統一台灣高息動能（00939）合計狂募超過新台幣2000億元，但一掛牌就破發行價，可能嚇退不少投資人。

一名網友在PTT發文表示，不少人擔心「00940是否能如期發放股利」，他認為，目前看來狀況不佳，畢竟還沒到除息日，資金被卡住，台股快要站上兩萬二的關卡，00940股價還是沒有突破10元，若是遲遲回不去10元，能配發的股利會很受限。

該網友建議，最近是老牌ETF的除息月份，不如將部份的資金轉投資到0056或00919上，00919若配息0.7元，也可小賺，改買0056則是7月除息，他認為「現在買老牌的至少能夠穩穩地領到股利，捨不得一次把940出掉，慢慢調節到比較有機會的商品，也是一個好做法」。

不少人認為不如出清00940改買台積電，留言「五分鐘前搶台積電900塊當紀念的人，現在已經賺0.5%了」、「一鍵出清，買進台積電，馬上就解套」、「賣掉買台積電啊！」

另也有人留言「還是買老牌的才能拿股息」、「出脫一點去買00919」、「不想等就賣啊，又沒虧多少」、「買919就好了，現在是誰被套啦」、「9.5的時候買多一點早就解套了」、「現在賣也才賠0.07塊」、「9.92真的吃損出場也沒賠多少，看衰為何不直接賣」、「00919越配越多，怎麼輸」、「就算10張也才賠8000」、「22000傻腦買0050都賺麻了，你還在套」，但也有人說「ETF永不停損，何必解套」、「解什麼套？加碼」。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00940元大臺灣價值高息 2330台積電 ETF

延伸閱讀

增資代表公司更賺錢？不敗教主點關鍵：小心血本無歸、看好長期才參加

00918搭上黃仁勳概念股！6月18最後上車日 達人提3迷思：多頭時期要抱緊

00940募集太狂暴…致00944、00946冷清？ 專家提2點：是「校正回歸」市場合理樣子

00919、00713配息新高！認賠出場到「靠被動收入生活」 達人：存股是底氣

相關新聞

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加85,810人，來到845萬7,010人為連續15周創新高，不過00940受益人數卻減少7,200人，為減少最多的一檔ETF。PTT網友討論「00940如何解套？」不少人建議「一鍵出清買台積電」，還有人戲稱「5分鐘搶台積電900元當紀念的人已經賺0.5%了」。

他壓58萬買國泰金（2882）⋯許願股價破百！網看衰：祝坐牢愉快

台股11日開高走低，早盤以21984.42點開出，盤中最高一度達22003.71點，但後續持續下殺，終場翻黑收在21792.12點，下跌66.26點，跌幅0.3%。有網友賣出持有的元大台灣50反1，將58.4萬元資金全數買進國泰金，他打算持股五到十年，對自己信心喊話「重新來過，國泰靠你了！」其他人卻看衰「有賺錢、不會倒不等於保證漲」。

增資代表公司更賺錢？不敗教主點關鍵：小心血本無歸、看好長期才參加

新聞上常常聽到某家公司要辦理現金增資或減資，若能搞懂這些動作背後具備的意義，就能判斷一檔股票的買進時機。 什麼是現金增資？當公司為了擴大經營規模、改善財務結構，就需要增加經營的資金。通常是透過發行新股票，開放特定人士（股東、員工、市場投資人）認購，來達到籌措資金的目的。

投資個股每天一定要盯盤？達人曝10心法：不計盈虧、不看報酬、喝茶看報

今天這集來聊聊長線達人林適中--「適中哥」的投資10心法。

貨櫃三雄股價跌！網疾呼「低價買船票」：準備往上一根

貨櫃三雄11日盤中忽然集體重挫，長榮（2603）、陽明（2609）盤中大跌近8%，萬海（2615）下跌逾4%，中國大陸歐線集運報價集體跳水，2408 合約下跌逾6%，2410 合約跌幅更逾12%。PTT網友疾呼「低價買船票」，有人預言「明天往上一根」。

輝達拆股...持股人總價值改變？3影響揭黃仁勳野心勃勃：散戶增加、股票波動大

輝達（NVIDIA）於5月22日宣布將在6月7日進行股票分割，將1股拆成10股；也就是說屆時輝達的股東每份普通股可獲得額外9股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。