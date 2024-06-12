增資代表公司更賺錢？不敗教主點關鍵：小心血本無歸、看好長期才參加

新聞上常常聽到某家公司要辦理現金增資或減資，若能搞懂這些動作背後具備的意義，就能判斷一檔股票的買進時機。

什麼是現金增資？當公司為了擴大經營規模、改善財務結構，就需要增加經營的資金。通常是透過發行新股票，開放特定人士（股東、員工、市場投資人）認購，來達到籌措資金的目的。

現金增資 就是跟股東要錢

簡單來說，現金增資就是跟股東要錢，但是當企業在營運狀況不佳時辦理現金增資，投資人就要多留意。

記得在民國80年代，我媽媽投資一家未上市的電子公司，由於公司連年虧損，於是辦理現金增資來補破網，我還記得當時帶著48萬元的現金去銀行繳款，參與現金增資，但是公司最後也倒閉了，那筆48萬元當然是有去無回。

要是公司連年虧損再來跟股東要錢，投資人要很謹慎，當心肉包子打狗有去無回；如果是公司獲利穩定，需要資金來擴大經營規模，這種現增就可以參加，並可以從中獲利。

舉例來說，2022年11月30日國泰金（2882）推出史上最大規模的現增案，公布每股現增價為35元，以當日股價43.8元計算，每股有8.8元（43.8-35）的價差，算是非常不錯。

那麼要如何參加現金增資？

首先是要先持有股票，具有股東的身分才可以參加，當時國泰金現增的最後過戶日為12月6日（週二），往前推2個交易日也就是要在12月2日（含）之前持有國泰金股票，才可以參加現金增資。

那麼買進1張的話，可以賺多少錢呢？由公告得知持有1張可以認購新股81.61股，以1股價差8.8元計算，可以賺81.61×8.8=718元，但是你要先拿出4.38萬元買進1張，所以報酬率為718÷43,800=1.64%，其實也不會太迷人。

公司具成長性 參加增資賺價差

參加現增也不一定穩賺，萬一將來股價下跌，例如跌到每股40元，你買在43.8元的話1張就會賠掉3,800元，超過現增認股所賺到的錢。

但是因為我看好國泰金的未來表現，願意長期持有而不在乎股價的短期波動，就打算參加現增順便進行套利，於是在公司釋出現增消息後，我買進了50張（平均成本37.78元），原因有:

1、股價上漲現增通常會存在價差，才可以吸引投資人繳款。價差也會吸引投資人買進股票，我提前布局買進就能夠等別人幫我抬轎。

2、現增價差以我的50張持股可以認購81.61×50=4,080股，如果1股賺到8.8元的價差，那麼50張就可以獲利8.8×4,080=35,908元。

從圖表2-4-1可以看出，隨著最後過戶日的逼近，國泰金股價也被買盤拉升到44元，我買進的50張賺到31萬元的價差，這才是我要的大錢。相較之下，現增認股的價差為3.59萬元，只能算是小菜一碟。

由於看好國泰金長期發展，我當然是有去繳款參加現增，但是認購4,080股需要4,080×35=14.28萬元，錢從哪裡來？最簡單的方法就是賣老股來認新股，在12月6日最後過戶日之後，如果賣掉3.32張（假設1股43元），拿到14.28萬元就能夠認購4,080股了，如此一來，我持有的股數還會增加4,080-3,320=760股。

國泰金現增股款繳納期間為2022年12月14日∼12月22日，必須要在這段期間內繳款，沒錢認購或是不想參加現增的人，不要去繳款即可，會被視同自動放棄。不過我覺得繳款截止前只要股價高過35元，你至少可以用賣老股認新股的方法來賺價差，所以一定要去參加。

由於不是每個人都有錢去認購新股，不少人會採用賣老股認新股的方式操作，短期間國泰金的股價就會出現賣壓，從圖表2-4-1可以看出，股價隨著賣壓而往下。

所以，如果你要採用賣老股認新股的方式，可能要早一點賣出才會有好價錢。至於空手的投資人，反而可以在這段期間等便宜再來買進，儘管已經無法參加現增，但是買到便宜也是划算的。

我是直接拿錢去認購，我的持股變成了54.08張，而且每股的平均成本還會降低到（37.78×50+4.08×35）÷54.08=37.57元，也算是微幅下降了。長期投資通常表示你看好公司的未來，建議一定要參加現增，因為會增加張數並且降低總成本。

現金增資後會因股本膨脹而稀釋EPS，該擔心嗎？

現增前國泰金股本為1,317億9,200萬元，在現金增資15億股後，股本會提升到1,467億元，相當於增加11.4%。其實股票股利也叫做「盈餘轉增資」，就是把應該給股東的盈餘轉換成為股票，也等於是在現增跟股東拿錢。不管是現增還是股票股利，重點在於公司獲利能否等比例提升，本單元先討論現金增資，至於國泰金適不適合長期投資？後面的章節再來跟大家分析。

現金減資 有4個目的

減資與增資相反，就是減少公司的資本額，讓在外流通股數變少、股本變小的手段，減資的主要目的有：

1、增加淨值

當每股淨值低於10元，股票會被取消信用交易;一旦公司每股淨值低於5元，股票將被變更為全額交割。如果公司想要增加每股淨值，最簡單的方法就是

進行減資。

2、彌補虧損、改善財務報表

減資後股本會變小，EPS與ROE（股東權益報酬率）就會變大，有助於拉升股價，甚至有機會從虧損到能發放股息。

3、現金過多

公司帳上現金過多，但沒有重大的資本支出（擴廠或是併購），因此透過減資把現金退還給股東。減資算是拿回自己的資本，所以不用課稅，通常也被用來作為大股東的避稅方式。

4、回購股票

當公司認為自己的股票價格被市場低估，可以利用公司的現金買回自家股票，然後註銷股本來提高EPS，股價就有機會往上。例如2022年9月30日，京城銀（2809）庫藏股註銷減資0.89%，不過這種減資方法，股東無法拿到錢。

現金增資並不會影響股價，但是減資後股價會提升，圖表2-4-2拿長榮（2603）來做說明。減資前一日（2022年9月6日，9月7日∼9月16日暫停交易）長榮收盤價為80.8元，減資6成表示每股拿回6元現金（1股面額為10元），減資後1股變成0.4股（股票剩下40%）。

減資6成後股本縮小為0.4倍，如果獲利不變則EPS會膨脹為2.5倍（EPS=稅後淨利÷在外流通股數，股本變小，EPS自然被拉高），對於維持高股價會有幫助。但減資是雙面刃，因為一旦虧損，也會被放大成2.5倍，股價下殺也會很恐怖，所以要關注往後的獲利發展。

現金增資表示公司缺乏資金，現金減資則是公司有錢卻沒地方花，其實都不能說是好現象，好公司應由營運來產生現金流，不隨便現增或是減資。

（本文摘自金尉出版《你也可以存100張金融股：養出退休金雞母 打造領息好日子》，作者：陳重銘）