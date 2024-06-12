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貨櫃三雄股價跌！網疾呼「低價買船票」：準備往上一根

聯合新聞網／ 綜合報導
貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價下跌。圖／長榮海運
貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價下跌。圖／長榮海運

貨櫃三雄11日盤中忽然集體重挫，長榮（2603）、陽明（2609）盤中大跌近8%，萬海（2615）下跌逾4%，中國大陸歐線集運報價集體跳水，2408 合約下跌逾6%，2410 合約跌幅更逾12%。PTT網友疾呼「低價買船票」，有人預言「明天往上一根」。

中國大陸歐線集運 2408 合約盤中下跌逾6%，2410 合約跌逾12%，拖累貨櫃三雄集體重挫。紅海危機是帶動這波運價大漲的主因，不過聯合國安理會10日通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，戰爭雙方都還沒有同意，只有旁人單方面宣佈雙方停戰，但以色列態度是「不死不休」，甚至為了救4個人質，不惜犧牲300名哈馬斯軍人，如今聯合國投票，就期望雙方停戰，根本不可能。

其他人則留言「現在可以低價買船票了，沒在船上的趕快買」、「納怎麼可能停，停了他就完了」、「真的是低價給上船」、「看多就加碼呀」、「以色列想做的事情，是沒人可以阻止的」、「停戰新聞不知道有沒有洗了半年」、「要停哈馬斯早停了」、「聯合國有什麼實質作用？」。

還有人留言「到底哪邊急啊？好亂，還能買票嗎」、「管他真假，股票就是跌了啊」、「美國停止供應軍火戰爭就結束了好嗎」、「聯合國有用還會有戰爭？」、「相信不會停就該做多，反之放空」、「反正我又買了，空空勝率大增」、「很難停，打30年了」、「聯合國怎不出來投票兩岸統一，就不可能的事，你投你的，我做我的」。

PTT 以色列 美國 聯合國 萬海 長榮海運 陽明海運

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