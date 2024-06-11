金融股勢頭看漲...該存官股還是買賣民營？教主揭4操作：掌握股性、兩邊都賺

前面幾章已經談到官股跟民營金控的優缺點，景氣好的時候民營金控獲利成長高，股價容易大漲；景氣不佳時官股金控較穩定，股價不容易大跌。所以也可以適時在兩者之間做切換，來獲取最高的報酬。

以下拿民營的國泰金（2882）跟官股的合庫金（5880），來說明操作策略。

1、景氣不佳時，買進壽險金控2021年初剛經歷完肺炎疫情肆虐，國泰金股價在40元附近徘徊，壽險金控就是要買在景氣不好的時候，然後靜待景氣的翻揚。

2、景氣過熱時，轉往官股金控避險2021年受惠於降息，股債雙漲讓國泰金賺進一個股本。

然而2022年2月俄烏戰爭開打，美國為了因應通膨而開啟升息循環，明顯對壽險金控不利，於是趁高點出脫國泰金股票，將資金轉往官股的合庫金避險，目的是安穩地領股利。

3、景氣落底時，再買回壽險金控2022年10月底，因為美國持續暴力升息，市場恐慌到極點，國泰金股價跌破40元關卡，又到了撿便宜的時候了，所以賣出合庫金然後買回國泰金。

接著用實際的投資試算，來說明民營跟官股「乾坤大挪移」策略所獲得的報酬。由於前面章節已經說明40元是國泰金的長期低點，此處就不再贅述。

1、買進國泰金

2021年初用40元買進1張國泰金，投入資金為4萬元。2021年配息2.5元，1張得到0.25萬元股利，2022年初股價漲上68元，此時總資產為6.8萬+0.25萬=7.05萬元。

2、轉移到合庫金

2022年初居高思危出脫國泰金，將7.05萬元買進合庫金，以當時股價27元計算，可以買進7.05萬÷2.7萬=2.6張。合庫金在2022年配發1元現金跟0.3元股票，總共可以拿到0.26萬元現金跟78股，以2022年10月底股價25元計算，總價值為（2.678張×2.5元）+0.26萬=6.955萬元，跟年初的7.05萬元總值差不多，也就是避開了國泰金的大跌損失。

3、買回國泰金

2022年10月國泰金跌破40元，如果在38元買回可以買進6.955萬÷3.8萬=1.83張，比起2021年初的1張，大幅成長了83%。

4、循環操作

等將來國泰金獲利成長，股價站上高點後，一樣賣出將資金轉往合庫金避險；等到國泰金獲利衰退、股價下跌，再賣出合庫金將資金轉往國泰金，逢低進場。

投資就是先「找到成功的模式」，然後「一再地複製」。

上面分享了官股跟民營金控之間「乾坤大挪移」的操作模式，根據我個人的經驗，報酬率會勝過單獨存官股或是民營金控，在這邊分享給大家參考。

（本文摘自金尉出版《你也可以存100張金融股：養出退休金雞母 打造領息好日子》，作者：陳重銘）