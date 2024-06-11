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輝達拆股...持股人總價值改變？3影響揭黃仁勳野心勃勃：散戶增加、股票波動大

聯合新聞網／ 阿布達
輝達於5月22日宣布將在6月7日進行股票分割，將1股拆成10股。圖為輝達執行長黃仁勳／聯合報系資料照
輝達於5月22日宣布將在6月7日進行股票分割，將1股拆成10股。圖為輝達執行長黃仁勳／聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）於5月22日宣布將在6月7日進行股票分割，將1股拆成10股；也就是說屆時輝達的股東每份普通股可獲得額外9股。

股票分割也叫做分拆，就像千元鈔票兌換成10張百元鈔，持股總價值不變，差別就在更容易做交易，簡單說最大的好處就是增加股票流動性。

拆股影響

1、增加股票流動性

隨著股價降低，也降低了投資門檻。原先交易一股輝達約需3萬2台幣，拆股後只需3千2就能成為股東，能吸引更多投資人加入。

2、公司樂觀的展望

拆股公告時常被視為公司對未來較樂觀的預期，容易在公告時推升股價。

3、增加股價波動性

拆股後價格變低，導致散戶參與者變多；看法更加多元與混亂，容易增加股票波動性。

◎本文內容已獲阿布達授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

輝達 黃仁勳

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