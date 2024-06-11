輝達拆股...持股人總價值改變？3影響揭黃仁勳野心勃勃：散戶增加、股票波動大
輝達（NVIDIA）於5月22日宣布將在6月7日進行股票分割，將1股拆成10股；也就是說屆時輝達的股東每份普通股可獲得額外9股。
股票分割也叫做分拆，就像千元鈔票兌換成10張百元鈔，持股總價值不變，差別就在更容易做交易，簡單說最大的好處就是增加股票流動性。
拆股影響
1、增加股票流動性
隨著股價降低，也降低了投資門檻。原先交易一股輝達約需3萬2台幣，拆股後只需3千2就能成為股東，能吸引更多投資人加入。
2、公司樂觀的展望
拆股公告時常被視為公司對未來較樂觀的預期，容易在公告時推升股價。
3、增加股價波動性
拆股後價格變低，導致散戶參與者變多；看法更加多元與混亂，容易增加股票波動性。
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