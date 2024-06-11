輝達拆股...持股人總價值改變？3影響揭黃仁勳野心勃勃：散戶增加、股票波動大

前面幾章已經談到官股跟民營金控的優缺點，景氣好的時候民營金控獲利成長高，股價容易大漲；景氣不佳時官股金控較穩定，股價不容易大跌。所以也可以適時在兩者之間做切換，來獲取最高的報酬。以下拿民營的國泰金（2882）跟官股的合庫金（5880），來說明操作策略。

2024-06-11 13:17