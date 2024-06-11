定存股只能進不能出？不敗教主搖頭教戰：把握除權息行情、低買高賣賺價差

定存股就是要長放領股利，絕對不能進進出出做價差嗎？其實是因人而異的，首先還是要了解自己的年紀、資金、操作心態，才能找出最適合自己的方法。

1、年紀

如果是退休人士，心情就放在遊山玩水上面，存股來安心領股利最適合。如果是肯花時間研究的年輕人，抓緊做價差的機會，多賺一點報酬率也不無小補。

2、資金

千萬資產等級的大戶，就算每年拿6%的股利，一樣可以開除老闆來遊山玩水；資金百萬的小資族，每年領6%股利一樣得朝九晚五上下班，必須要想辦法多賺一點。

3、技術

做價差最考驗人性，如果你的情緒會被漲跌所影響，高漲時樂觀追高，大跌時又悲觀殺低，那麼你還是安心存股會比較好，才不會賠錢又賠上心情。

善用殖利率法 預測未來股價

存股想要安穩領股利，股票殖利率是關鍵，市場上因為獲利與籌碼影響等因素，股價會有千元股王，也有銅板價，很難單憑價格來判斷好壞（圖表3-4-1），由於殖利率會同時考慮「股利跟股價」，因此也相對客觀。

殖利率除了是安穩領股利的重要關鍵，想做價差，也可以善用「殖利率法」來預估股價。殖利率法主要是用公司過去的表現來預估未來，當然存在著盲點，所以使用時要注意下列事項：

1、獲利表現穩定

評估股價多是用過去來預估未來，過去表現是否穩定就很重要，獲利時高時低的景氣循環股，就不適用殖利率法，例如陽明（2609）在2022年發放20元股利，除息前股價約120元，殖利率高達16%，但是在2023年初股價跌破60元，投資人領到20元股利卻賠上60元價差，整體虧損了40元。因此只有過去獲利、配息穩定的公司，才適合用殖利率法。

2、以最近5年數字估算

我習慣抓最近5年的平均表現，這樣會比較客觀，可以避開單一年度的影響。如果最近幾年有出現極端殖，例如統一超（2912）在2017年出售上海星巴克，產生一次性的業外收入，隔年大方配息25元，股價衝上378元，但是最後也是回到270元附近。這種因為一次性業外收入而出現的極端數據，就要將它排除。

3、預測股利

要記住股價是反應未來，就算過去股利再怎麼優秀，如果今年表現不如預期，還是會反應在股價上面。例如過去的股利績優生玉山金（2884），在2023年2月20日公告股利僅0.6元（0.2元現金＋0.4元股票），隔天股價大跌近5%，投資人還沒有領到股利就先賠上價差。

由於兆豐金的「獲利」跟「配息」都很穩定，而且是以發放「現金股利」為主，就適合用殖利率法來評估，先來看一下過去的經營績效。

從圖表3-4-2可以看出兆豐金歷年配息都不錯，年平均殖利率為5.35%，如果想要每年領到100萬元的股利，必須要存到100萬÷5.35%=1,869萬元的兆豐金，用2023年5月的股價36元計算，則是要存到519張。投資人可以先評估自已的資金水位，再來決定要存股還是做價差。

預估存在誤差 需依狀況調整

如果想要做價差，就要了解如何利用殖利率來預估股價，以2022年為例，兆豐金當年發放1.65元股利（1.4元現金＋0.25元股票），上網查詢該年度的最高、最低跟年均股價，然後計算該年度的殖利率。

接著計算最近5年（2018～2022）兆豐金最高、最低和平均殖利率，再取5年的平均值，分別為最高6.2%、最低4.74%、平均5.35%。有了殖利率之後還需要知道股利金額，才能夠計算出股價區間，最正確的方法就是等公司公告股利，但是公告後大家都知道了，也就無法提前布局。

所以我習慣預先估計當年度兆豐金會配發多少股利，好處是可以提前做準備，但既然是預估就存在誤差，等到公告之後還需要做修正。以下以2023年為例，介紹如何預估股利:

1、過去盈餘分配率

2018～2022年介於79.4%～87.3%之間，平均值為83%。

2、市場預測

2023年3月，公司高層強調有龐大的保留盈餘，將維持往年7～8成的分配率水準。

3、預估股利

從上面2點可以預估盈餘分配率約8成，2022年EPS為1.32元，可以預估2023年配發1.32×80%=1.06元股利。

有了股利跟殖利率之後，便可以預估股價的區間，股價=股利÷殖利率。

上面算出來的數值明顯偏低，要知道數據是死的、人是活的，需要合理的解讀並予以修正。2023年兆豐金實際宣告配發現金股利1.24元加上股票股利0.08元，總股利合計為1.32元，盈餘分配率高達100%，大幅超越過往的80%，由此可見預估永遠存在變數，需要不斷地做修正！但是將股利修正成1.32元後，計算出來的股價依然偏低！繼續來討論原因。

2022年兆豐金因為防疫保單虧損，導致獲利創下新低，但是防疫保單僅是一次性的因素，往後不會再影響了，而且兆豐金是國內主要的外匯銀行，受惠美元升息的利差，2023年初董事會通過預算目標規劃，當年獲利將挑戰260億元以上。

2023年前5個月兆豐金稅後純利163.91億元，年增147.75%，因此我預估2023年全年兆豐可以賺到290億元，與2019年相當，然後參考該年度配發的1.7元現金股利，預估兆豐金於2024年也可以發放1.7元現金。

要知道股價是反應未來，2022年獲利不佳導致2023年股利縮水，大家已經都知道了，股價也都已經反應了；所以重點反而在於預估2023年的獲利與2024年的股利。重新計算股價後，如圖表3-4-3。

在得到上面的合理、便宜、昂貴價之後，就可以作為操作價差的參考：高殖利率（便宜價）買進、低殖利率（昂貴價）賣出，合理價就抱著領股利。

但是股價走勢存在著許多不確定性，諸如：國際局勢、公司意外、人性的恐慌與貪婪，所以股價絕對不是數學的1+1=2這樣簡單，計算出來的數字永遠是「僅供參考」。我們只能不斷地學習，隨著最新數據出爐不斷去做修正，這就是做價差好玩跟痛苦的地方，所以有的人就喜歡傻傻存，當股價在便宜和合理區間時持續買進，放著領股利還賺到心情愉快。

除息後買回 價差賺更多

2022上半年，兆豐金股價上演大驚奇，強不可擋，主要原因是美國釋放出升息消息，會增加兆豐金美元的利差獲利;再來是俄烏戰爭開打，股市存在不確定性，投資人將資金轉往官股金控避險;最後就是兆豐金釋出發放1.65元股利，吸引存股族買進，將股價推上45元的危險的邊緣。

然而股價最終還是會回到價值面，就算兆豐金每年配發1.7元股利，用5%殖利率計算的合理股價為34元，如今股價超標了10塊錢，表示你要套牢10元÷1.7元=6年領股利，才可以回本喔。

隨著兆豐產險爆出防疫保單大虧的消息，兆豐金股價開始溜滑梯，套牢了不少的投資人。就算是官股金控，買太貴你一樣會受傷。

如果你懂得計算前面的最高、最低、年均殖利率，就會知道2022年4月的殖利率不到4%，是該腳底抹油落跑的時候了；等到除息後股價回歸再買回，賺到的10元價差是不是勝過領1.65元的股利呢?2022年10月兆豐金股價最低來到28.4元，是不是很接近我前面算出來的27.42元？所以，學會估價方法對投資還是會有幫助，至少會避免你買在高點。

在做價差之前，先來講一下上市櫃公司的會計流程。依規定，上市櫃公司每年3月底前要公告前一年度的會計年報（包括稅後淨利、EPS等），接著4、5月召開董監會議，決定股利政策，然後在5、6月開股東大會通過股利金額，接著6、7月便會開始配息，所以金控大多是在7月附近除權息。

不過金控通常每個月都會公告財報，也就是在年初公告前一年度12月財報時，大家就知道去年的獲利（得自己算），接著便可以開始預估股利的金額，等到實際公告，如果公告的股利不錯，股價就會開始上漲，然後隨著參加除權息領股利買盤的湧入，一口氣讓股價漲到除息前。觀察兆豐金股價走勢，正如上面所說明的，上半年大多會有除息前的上漲行情。

既然如此，我們也可以善加運用，年初買進、除息前賣出，價差應該會賺更多。兆豐金多在8月中除息，統計上半年除息前的價差空間，都超過存股領股利。

如果錯過了年初買進，又想要賺價差該如何操作？仔細思考上半年股價上漲的原因是什麼?是不是因為「除息」，想要領股利的買盤一路推升股價，那麼除息之後呢？沒有股利可以領了，買盤是不是會縮手？甚至會有獲利了結的賣壓出現，股價也就無力支撐了。

觀察兆豐金的股價走勢，除息後往往會「往南走」，甚至跌破除息參考價，此時就是撿便宜的好時機，放到隔年除息前還是有很大的機會賺到價差。利用除權息行情做價差，是善用投資人「追高領股利」的心理漏洞，來「人取我棄、人棄我取」。

做價差當然也不可能100%準確，幸好兆豐金是大到不會倒的官股金控，萬一被套牢後可以放著領股利，持續逢低加碼買進，解套跟賺錢的機率也會非常高。

（本文摘自金尉出版《你也可以存100張金融股：養出退休金雞母 打造領息好日子》，作者：陳重銘）