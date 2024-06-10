月薪只有25K投資、存股能賺錢嗎？小資女親身實踐：分散進出場是關鍵

從我的投資紀錄來看，我不會期待一定要買在最低點或是賣在最高點，這樣投資的得失心會很重，太累了。投資的獲利鐵則只有一樣──堅守操作SOP。

有一位小資族私訊我，她說她從2018年畢業走入職場後才開始投資，但上班沒時間看盤、短進短出，後來看到App名單裡面的力成（6239），花了一點時間研究後，當時正好在便宜價，又有不錯的殖利率，當下就開始分批往下買。

雖然後來買到的批數沒有很多，不過光是這一檔股票，持有到現在快要5年了，帳面上的價差獲利已經超過30%，真是超厲害！這段期間她也領了幾次股息，她打算繼續持有，想等賺到50%以上再來考慮出場，畢竟就算放著，每年也還能領到很不錯的股息。

看到她的收穫，我很替她開心，希望她能達到想要的50%目標。只不過，她能「心平氣和」繼續持有，是因為她遵守分批往下買的原則，有漂亮的成本才能這樣等，2024年的力成已經遠超過昂貴價，並非入手好的時機！

持股數量、進場部位 都要分散控管

然而，要能堅守原則、分批往下買，非常不容易。很多人會問我：「艾蜜莉，到底該如何進行資金控管？又該如何制定買賣計劃？」

我跟大家分享我存股的SOP，依序就是：選好股、買到便宜的價格、判斷利空是暫時性還是永久性、資金控管（制定買賣計劃）、堅守紀律（擁有良好的心理素質）。

在資金控管（制定買賣計劃）部分，我的方法是：

1、依資金大小，分散買3支到10支股票。

2、來到便宜價位時，資金再分3～6批往下買，除了股災之外，大部分股票都可以在3批內買到相對底部。

分批買進方式是：第1批，便宜價或是合理價且符合殖利率4%以上條件；第2批，第1批的9折價；第3批，第1批的8折價；第4批，第1批的7折價；第5批：第1批的6折價；第6批，第1批的5折價。

除了股災之外，大部分的個股，都可以在3批內買到，景氣熱絡時，更是分1~2批就好，資金使用效率比較高。

以下我用3檔股票當案例，說明從進場到出場的SOP應用，我要表達的是：方法都一樣，只要能堅守紀律，每個人都可以在股市中賺錢。

由於2022年美國一共升息17碼，一整年股市的轉變不小，而這3檔股票，買進第一批的時空背景都還是在股市高點，適用紅綠燈估價法中合理價以下、殖利率4%以上的方式選股，因為是在高點，我的停利設定10%以上就可以開始分批賣。一般來說，在紅綠燈便宜價以下買的話，我要獲利20%以上才會賣。

投資實錄1、緯創(3231)

先來看到緯創（3231），我在2021年時獲利了結過1次，到了2022年3月，我用約28元重新買回了第1批，我的規劃是往下一直買到第1批的5折價，但因為我想多存一些張數，所以在4月底同樣用約28元又買了一些，我當成是補進第1批的張數，不算第2批。

到了2022年7月初股價連續下跌，這時候我想真是太好了！因為7月6日就要除息，股價也跌到了25.9元，這時候買進還能趕上領股息，以當時殖利率來說有8.49%，我覺得很不錯，就放心地買進第2批。

雖然股價沒有接著再跌到第3批的買價，不過也沒有關係，我在12月成功獲利了結，不含股息賺了10% 以上，達到預設目標。

投資實錄2、寶成（9904）

寶成（9904）也是我在2022年3月買的，第1批買在約30元。我判斷可以買的原因，是股價來到紅綠燈合理價以下，再加上當年預估發放的股息，換算下來殖利率達7%，這樣即使股價下跌，我也可以放心的穩穩領股息來慢慢賺回成本，這就是我很著重長期殖利率一定要4%以上的原因。

後來，寶成股價跌到27元，以第1批成本來算，已經跌到9折價，我依紀律再買進第2批，2次下來平均成本大約在28元左右，就這樣一直持有到11月14日，也就是寶成漲停在 31.75元那一天，達到停利目標後趕快賣掉了，也是同樣不含股息就賺了10%以上！

投資實錄3、富邦金（2881）

最後就是富邦金（2881），由於2022年發生防疫保單虧損事件，很多人私訊問我：「發生這樣的事情後，富邦金還能買嗎？艾蜜莉還會不會繼續持有？」當時我的想法是，如果以獲利面考量，防疫險的理賠金富邦金一定賠得起，畢竟它的賺錢速度遠大於保單賠付速度，而且防疫險也已經停賣，這個洞不會再擴大了，要維持獲利不難，資本適足率也是足夠的，不太可能像因為防疫險賠到倒閉。

我認為比較大的問題是處理防疫險事件的公關能力，真的不算及格，而且合約內容也沒有保護到自己，幸好事件順利落幕，富邦金也保住金控股獲利王，但未來還是希望保險業要有負責的態度，也要更多元的分散風險才好，這也將會是我未來關注的地方。

回到正題，針對富邦金的資金控管，我一共買了4批！第1批是在3月7日約72元買進，第2批是在5月13日約63元買進，第3批是在7月12日約56元買進，第4批是在9月30日約49元買進。每一批都是按照紀律──打9折、8折、7折的方式來買，最後平均成本在59元，2024年3月時股價已經回到70元以上了！

達獲利目標 分批賣越賺越多

2024年3月，股市已經超過2萬點，來到台股近30年的相對高點，大家手中的持股都漲了不少，甚至超過合理價，來到昂貴價，有不少網友私訊問我：「如果大盤高漲，手中持股也跟著漲到停利點，如果沒有下一個適合的標的可以買進，我是該先獲利出場？還是繼續持有領股息？還是要買進新標的，再來停利？」

我的資金分批往下買，股票當然也是分批往上賣。

如果是我，我會選擇賣出股票，而且是慢慢分批賣出，具體做法是到達自己的停利點，例如：10%、15%、20%……分批賣出，或者也可以利用「艾蜜莉定存股」App 中的股價光譜，分散賣在橙色區間以上。不管是用上述哪一種賣法，賣的過程長達3～6個月都是有可能的。

事實上，對於價值投資者來說，在大多頭的環境下，有時候會碰到手上有好幾支股票，在同一時間獲利了結，此時遇到空手的問題很正常。面對這樣的情況，不想空手的投資人，最根本的解決方法就是做好資金控管。

將資金拆分成不同比例，投資不同部位，例如：10%～20% 資金用價值投資法賺價差，10%～20% 用來長期存股，10%～20% 使用股價光譜，10%～20% 定期定額投資大盤型ETF，10%～20% 投資美股，利用這些長期投資部位補足空手等待期。以上的資金比例，是在大盤高檔時不錯的配置方法，當然，每位投資人都可以視自己的情況進行調整。

從我的投資紀錄來看，大家應該看得出來，我不會期待一定要買在最低點或是賣在最高點，這樣投資的得失心會很重，太累了。我還是那句老話：「我買的股票都會跌，我賣的股票都會漲！」放寬心來看待就好。

艾蜜莉的小資致富之道

我的投資方法不難學，尤其配App，每個人都可以看到我的觀察名單，但我能比一般人賺更多的關鍵是，每一檔股票我都按照紀律來買賣──選好股、買好價、判斷利空、資金控管、堅守本心，這些才是能夠穩健獲利、長期獲利的鐵則，只要有信心、有耐心都可以做到！

（本文摘自《艾蜜莉存股術2.0：月薪2.5萬起步，滾到5千萬財富》，作者：艾蜜莉、出版社：金尉）