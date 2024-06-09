小白怎麼挑AI概念股？ 資深投資人：把這5檔龍頭股當指標

摘要 1.AI需求爆發是長期趨勢，可透過輝達、超微、微軟、台積電、鴻海等企業的股價，判斷行情走勢。 2.可以選擇定期定額投入相關ETF或基金，是一種穩健的投資方式。

AI題材的股價表現，在這兩年確實不俗，尤其是輝達（Nvidia），股價漲幅和話題聲量更是驚人。

依照投資經驗，應該需要等待是否有技術性拉回整理，再看後續的實際業績表現，不太可能一路飆漲。不過投資人卻時常不會這樣做，先是一頭熱，然後崩壞、人去樓空，這不是理性投資的方式，也非贏家的勝利方程式。

我的建議是適度參與，然後保持耐性，適時獲利，不用出清。擒賊須先擒王，因此龍頭企業輝達、超微、微軟、台積電、鴻海等，它們的股價十分具有指標性。

其次就是投入相關ETF或主題式基金，這些都是直接或間接參與的管道。AI帶動產業的創新與革命，將開啟新的階段，所以我認為，這波AI需求是長期趨勢，絕對不容小覷。

然而，股價都已經漲了一大段，指數也飆漲，如果覺得股價太貴買不下手，可以選擇定期定額這種穩健的投資方式。另外像是績優股、藍籌股的長期回報率也很可觀，不用花太多心力追逐熱門股，因為熱門股的基期墊高，潛在風險也逐漸累積。最後記得，現金比例不用太高。

以目前的績效來說，股票勝於債券，債券勝於現金，黃金或土地資產不相上下。通膨會吃掉貨幣的實質購買力，因此適度的跟銀行借貸，進行適量的槓桿操作是可以接受的。

我認為AI趨勢不可擋，因此不用預設立場和上限。做好風險控管，還是可以輕鬆的參與這場世紀盛會。

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