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借錢新理解…只繳息死都不還本！ 存股哥「8％套利空間」：直接把錢幹過來用

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 （中通社資料照片）
台股示意圖。 （中通社資料照片）

「借錢新理解，死都不還錢」，這陣子幾個老鐵問我的還款計畫，我都是回答我根本沒有打算要還款呀，信貸當然每個月得繳本利和，如果是質押的話，反正只要繳息不還本，能不還就不還呀。

這麼便宜的資金來源當然得好好利用，借2%初頭去買10%的高股息根本不講武德，我當初也根本沒預料到現在會有8%套利空間，以前估算金融股能套利5%左右就不錯了，現在直接變2倍。

如果你有價差想要賣掉也是可以，只是我比較不推借錢來拚價差，如果你的心態就是為了價差然後去借貸，這樣很容易走歪，風險也很大，應該是用長期投資的方向穩定槓桿，價差是錦上添花，這樣的心態比較健康我想。

我還是比較推崇顧本業、存本金、穩定槓桿這樣的模式，把風險控制在你可以承擔的範圍，就算今天大盤腰斬，你還是可以留在場上的程度，風險第一才是操作槓桿最重要的一件事。

所以別再問我還款計畫啦，我就打算一輩子繳利息，直接把錢幹過來用，反正利息那麼便宜，股息隨便都打得過，而且隨著時間的過去，我還會繼續借，因為「資產全靠借，越借才能越有錢」

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價差 利息 槓桿 股息 質押

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