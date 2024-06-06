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台股一路漲…銀行員棄活存買股？網見「員工優惠年息%」一面倒喊不要

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電帶頭發飆寫歷史新天價，帶動台股6日再創歷史新高。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台積電帶頭發飆寫歷史新天價，帶動台股6日再創歷史新高。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

台積電（2330）帶頭發飆寫歷史新天價，帶動台股今（6）日再創歷史新高，大盤從5月至今就漲了1680點、漲度約8.3%。一名銀行員在收盤前半小時表示，目前多餘的閒錢已全投進股市，也考慮動用行員優惠活期存款的50萬。然而，投資網友們一看到其優惠年息利率，幾乎一面倒喊「不要」、「超香」。

該行員在PTT以「會把6.5%行員活儲的資金移到股市嗎」為題發文表示，他是銀行從業人員，公司給行員優惠活期存款年息6.5%、上限50萬，因為現在股市很熱，他說「我除了這50萬的資金之外，已經全部進了股市」。

行員透露自己持股為台美主流ETF，例如0050、006208、00713、VOO、QQQ等等，證券存款比例大約「3.5：1」，由於他平常生活花銷很省，正考慮要不要移更多資金到股市，且不打算融資槓桿，請益「請問大家覺得這樣明智嗎？還是繼續擺著領6.5%就好？」

不過，鄉民們一面倒喊「不要」、「當然繼續放啊」、「穩穩的6.5%超香」，大家紛紛權衡利弊「有些ETF都不見得有6%了」、「美金定存也沒6%」、「無腦6.5%，等於別人存300萬誒」。

部分網友則認為「先解定存，銀行從業人員，員工低利信貸歐印正2」、「現在大家每天都賺超過6.5%，債蛙都贏你」。但傾向保守的人建議「這50萬放著當緊急備用金吧」、「一個月多2000多元何必動？勸你不要去借信貸放行存，行員借信貸會被公司盯上，怕你因為缺錢監守自盜」。

ETF PTT 台股 金融業

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