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降息前兆？拜登狂做球給鮑爾 網預言：6月會降一碼

拜登狂做球給鮑爾＝降息前兆？網預言：6月會降一碼

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會主席鮑爾。路透
聯準會主席鮑爾。路透

市場消化經濟數據，看好美國聯邦準備理事會（Fed）將開始降息，在科技股帶動下，美股主要指數6日收盤勁揚，標普及那指再創歷史新高，費半大漲4.52%。PTT網友討論，美國總統最近一直「做球」給聯準會主委鮑爾，且根據美國政府公佈的經濟數據，大部份都符合降息預期，他認為「6月可望降息」。

6日道瓊工業指數上揚96.04點或0.25%，收38807.33點。標準普爾指數上漲62.69點或1.18%，收5354.03點。那斯達克指數勁揚330.86點或1.96%，收17187.91點。費城半導體指數大漲231.18點或4.52%，收5347.44點。

一名網友在PTT發文表示，從5月底公布PCE數據開始，美國政府公佈的經濟數據，大部份都符合降息預期，包括小非農都是如此，只有非製造業的PMI稍微不符合降息。

該網友認為，「拜登最近一直做球給鮑爾，將是降息前兆，我大膽的猜測，這些數據及接下來要公佈的，可能都是經過拜登調整過後，做球給鮑爾的，尤其是在Fed利率會議前公布的CPI那項數據，一定是數字完美到不行，很明顯就是要讓鮑爾在6/13的FED利率決策會議，可以預防性的宣佈降息一碼」。

其他人則留言「可是很奇怪，工業用電仍然增加，兩個PMI都下降」、「很大機會，拜登要選舉，很早就暗示會降息」、「你去看看這些做數據的單位上面的老闆是誰就知道怎麼回事」、「等CRB指數降到275以下才可能降息」、「早點睡吧，夢裡鮑爾已經宣布降息了」、「加拿大都降息了，通常美加連動」、「你老實說你買了多少美債」、「今天債券又漲，的確有點反常」。

還有人留言「先等通膨率出來吧」、「不要瞎猜好嗎」、「美國很有可能開始滯脹，FED現在是進退維谷不能升又不敢降」、「2個應該喬好了，不然年底也不用選了」、「為選舉而降，但實際通膨成這樣」、「劇本都寫好了，等演員上場」。

PTT 拜登 指數 美國 降息 鮑爾

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