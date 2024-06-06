黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳展開行程，大批媒體跟隨報導，引爆一波話題。PTT網友分析「若是黃仁勳失敗、不再受市場注目」的兩大局面，無論發生什麼事，他認為台積電都會受惠，因此結論就是要「All In台積電」。

一名網友在PTT發文表示，台積電去年第四季CoWoS五成產能被輝達包下，今年第四季也大約會佔比四成五，其他部分則是其他科技巨頭（微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果）吃下。

該網友談及「老黃包圍網」，他分析，若是黃仁勳跌落神壇，將有兩種情況，第一，AI泡泡破掉，科技大泡沫也破掉，如果當時是處於降息周期，就只能投資債券，過陣子科技巨頭回歸傳統CPU；第二種是科技巨頭全面轉單自製，黃仁勳重傷、失去話語權，等於自製晶片還是要找台積電。

其他人則留言「所以要歐印GG」、「結論：無腦NV+GG」、「好，抱緊老黃蘇媽」、「難怪十年之前就gg輪班救台灣」、「GG輪班救美利堅」、「賭未來壓費半可能比較穩一點，總有押對寶吧」、「很久以前就說過大噴找老黃，中噴找蘇媽，小噴找GG惹」、「自製晶片應該只有蘋果有能力但在短期內還是看不到老黃車尾燈」。

還有人留言「GG出事就單純代表科技業全死了」、「所以我買SMH，無論誰當霸主都找GG代工」、「蘋果自製晶片還是要找GG做」、「gg要出事可能只剩中國打台灣」、「老黃也在攻ASIC，就算真的出現有某個AI演算法一統天下，老黃應該還是有肉吃」。