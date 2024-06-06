快訊

全球首例！WHO：墨西哥出現人類感染H5N2禽流感死亡病例

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

丹麥雕塑家反對「藝術洗白」，爭取民主最後一口氣

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳。本報資料照片

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳展開行程，大批媒體跟隨報導，引爆一波話題。PTT網友分析「若是黃仁勳失敗、不再受市場注目」的兩大局面，無論發生什麼事，他認為台積電都會受惠，因此結論就是要「All In台積電」。

一名網友在PTT發文表示，台積電去年第四季CoWoS五成產能被輝達包下，今年第四季也大約會佔比四成五，其他部分則是其他科技巨頭（微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果）吃下。

該網友談及「老黃包圍網」，他分析，若是黃仁勳跌落神壇，將有兩種情況，第一，AI泡泡破掉，科技大泡沫也破掉，如果當時是處於降息周期，就只能投資債券，過陣子科技巨頭回歸傳統CPU；第二種是科技巨頭全面轉單自製，黃仁勳重傷、失去話語權，等於自製晶片還是要找台積電。

其他人則留言「所以要歐印GG」、「結論：無腦NV+GG」、「好，抱緊老黃蘇媽」、「難怪十年之前就gg輪班救台灣」、「GG輪班救美利堅」、「賭未來壓費半可能比較穩一點，總有押對寶吧」、「很久以前就說過大噴找老黃，中噴找蘇媽，小噴找GG惹」、「自製晶片應該只有蘋果有能力但在短期內還是看不到老黃車尾燈」。

還有人留言「GG出事就單純代表科技業全死了」、「所以我買SMH，無論誰當霸主都找GG代工」、「蘋果自製晶片還是要找GG做」、「gg要出事可能只剩中國打台灣」、「老黃也在攻ASIC，就算真的出現有某個AI演算法一統天下，老黃應該還是有肉吃」。

2330台積電 蘇姿丰 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

0056預計下季配息0.9元？ 存股哥：現階段火力集中加碼00929因性價比最高

他曝4原因預言「FED本月會降息」 網看景氣：近期買債會賺錢

120萬3筆買00929、00939、00922…？理財達人：投資債券型我選00933B但要有耐心

存1檔00929就贏過「0056+00713+00878」？達人：本金至少102萬、才能月領1萬

相關新聞

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳展開行程，大批媒體跟隨報導，引爆一波話題。PTT網友分析「若是黃仁勳失敗、不再受市場注目」的兩大局面，無論發生什麼事，他認為台積電都會受惠，因此結論就是要「All In台積電」。

他曝4原因預言「FED本月會降息」 網看景氣：近期買債會賺錢

PTT網友預測「這個月可能會突擊式宣佈降息一碼」，他分析四原因，包括美國突然下修GDP、上月底的PCE顯示通膨可控...

魏哲家「最智慧建言」：買台積電股票！網嗨：散戶重新集結

台積電4日股東會期間劉德音被股東詢問說能否給大家世界一段的智慧談話，前任董事長劉德音幽默說，「就是買台積電股票」，新任董事長魏哲家回答此問題時則說，「買台積電股票我不是示範過了嗎？」PTT網友留言，「看來台積電散戶要重新集結了」，有人質疑「出貨時喊這個就是賺錢的方法」。

中信金（2891）不排斥「評估併購壽險」 和新光金（2888）股價皆跳空！網猜有利多

中信金（2891）併購新光金（2888）的傳聞鬧得沸沸揚揚，不過總經理陳佳文表示，與新光金管理團隊沒有正式接觸，但對併購壽險或證券，如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，不排斥評估。PTT網友熱議，中信金和新光金都跳空上漲，可能有利多消息，有人質疑「根本是新光金自己放消息來抬股價的」。

謝金河：黃仁勳挺台、沒ECFA不會怎樣！網酸：AI不會但傳產會慘

大陸宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，衝擊兩岸市場，財訊傳媒董事長謝金河卻認為，「沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！」，大陸因黃仁勳讓世界知道台灣是很重要的國家，只好出此策制裁台灣，但大陸無法抵制輝達，輝達才有能力封殺大陸。PTT網友不買帳，直言「沒有ECFA不會怎樣怎麼還不廢掉？」有人擔心「AI是不會怎樣，但傳產就不一定了」。

演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

輝達執行長黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了拉出43檔台廠盟軍，3日在台股掀起旋風，台股盤中最高來到21,612.54點，多頭持續發威下盤勢開高走高，指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，成交金額4,333.20億元。PTT網友直呼「黃財神報明牌，14燈，大贏市場上所有投顧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。