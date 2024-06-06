他幻想「台股全天候交易」有3不同！網嫌沒必要：有限時才好玩

台股交易時間為星期一至星期五，撮合成交時間為9:00至13:30，委託時間8:30至13:30，遇國定假日、春節假期休市。PTT網友討論「若股票市場是24/7全天候交易，會有三點大不相同」，不過其他人認為，「股票好玩就是有限時間，才有一堆韭菜會跟單被騙」。有人建議「希望台股可以先取消張數單位」。

台灣證券交易所表示，集中市場交易時間為星期一至星期五，撮合成交時間為9:00至13:30，委託時間8:30至13:30。另開、收盤前最後1分鐘，將模擬試算開、收盤價波動較大之個股，實施暫緩開、收盤作業。達到暫緩開盤標準之有價證券，將延後2分鐘，於9:02依序開盤撮合成交，暫緩開盤二分鐘內，投資人可持續新增、取消或修改委託。達到暫緩收盤標準之有價證券，則不會於13:30執行收盤撮合，投資人可於13:31起持續新增、取消或修改委託，至13:33分收盤。

一名網友在PTT發文表示，如果股票市場像加密貨幣一樣，是24/7全天候交易，那將有三點不同，第一，沒有所謂開盤收盤，連帶也就沒有漲停跌停；第二，股票市場很可能是全電子交易即時交割制，也就沒有T+2或當沖；第三，以往公司重大消息往往會在非股市交易期間公佈，避免即時影響股價，24/7後這行為將不復見」。

其他人留言「24/7都可以破產睡公園」、「想24小時自己去比特幣版好嗎」、「美股有啊，或加密貨幣」、「精神科會很難掛」、「這樣馬路會很難清，到處都一攤一攤的」、「覺得可以跟港股一樣到下午不錯」、「多蛙空蛙是不用睡覺逆」、「想要證券從業人員一起死嗎？」、「有個問題就是系統維修」、「沒必要，假議題」、「煩請自己去澳門，正常人民有正常的工作作息」、「證券業變輪班慘業」、「我希望台股可以先取消張數單位，真的擾民」。