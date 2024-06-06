快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

他幻想「台股全天候交易」有3不同！網嫌沒必要：有限時才好玩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股交易時間有限時。（本報系資料庫）
台股交易時間有限時。（本報系資料庫）

台股交易時間為星期一至星期五，撮合成交時間為9:00至13:30，委託時間8:30至13:30，遇國定假日、春節假期休市。PTT網友討論「若股票市場是24/7全天候交易，會有三點大不相同」，不過其他人認為，「股票好玩就是有限時間，才有一堆韭菜會跟單被騙」。有人建議「希望台股可以先取消張數單位」。

台灣證券交易所表示，集中市場交易時間為星期一至星期五，撮合成交時間為9:00至13:30，委託時間8:30至13:30。另開、收盤前最後1分鐘，將模擬試算開、收盤價波動較大之個股，實施暫緩開、收盤作業。達到暫緩開盤標準之有價證券，將延後2分鐘，於9:02依序開盤撮合成交，暫緩開盤二分鐘內，投資人可持續新增、取消或修改委託。達到暫緩收盤標準之有價證券，則不會於13:30執行收盤撮合，投資人可於13:31起持續新增、取消或修改委託，至13:33分收盤。

一名網友在PTT發文表示，如果股票市場像加密貨幣一樣，是24/7全天候交易，那將有三點不同，第一，沒有所謂開盤收盤，連帶也就沒有漲停跌停；第二，股票市場很可能是全電子交易即時交割制，也就沒有T+2或當沖；第三，以往公司重大消息往往會在非股市交易期間公佈，避免即時影響股價，24/7後這行為將不復見」。

其他人留言「24/7都可以破產睡公園」、「想24小時自己去比特幣版好嗎」、「美股有啊，或加密貨幣」、「精神科會很難掛」、「這樣馬路會很難清，到處都一攤一攤的」、「覺得可以跟港股一樣到下午不錯」、「多蛙空蛙是不用睡覺逆」、「想要證券從業人員一起死嗎？」、「有個問題就是系統維修」、「沒必要，假議題」、「煩請自己去澳門，正常人民有正常的工作作息」、「證券業變輪班慘業」、「我希望台股可以先取消張數單位，真的擾民」。

PTT 台股 國定假日 韭菜

延伸閱讀

00919配息0.7、00918領0.8元！6月高股息仍續強 小資族注意1投資點：市值型更優勢？

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

120萬3筆買00929、00939、00922…？理財達人：投資債券型我選00933B但要有耐心

0056預計下季配息0.9元？ 存股哥：現階段火力集中加碼00929因性價比最高

相關新聞

他幻想「台股全天候交易」有3不同！網嫌沒必要：有限時才好玩

台股交易時間為星期一至星期五，撮合成交時間為9:00至13:30，委託時間8:30至13:30，遇國定假日、春節假期休市。PTT網友討論「若股票市場是24/7全天候交易，會有三點大不相同」，不過其他人認為，「股票好玩就是有限時間，才有一堆韭菜會跟單被騙」。有人建議「希望台股可以先取消張數單位」。

花生醬富二代炒股「高買低賣」賠錢還得坐牢！網喊冤：太慘不忍噓

新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海違法炒股，遭最高法院判刑1年定讞。PTT網友喊冤「炒股炒到賠錢還去坐牢有點慘」，還有人說「真的可憐，不忍噓！」

輝達設廠首選新竹⋯房價準備破百萬？網戲稱：美食沙漠OUT！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表達將在台灣投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項， 新竹縣長楊文科喊話「輝達來台設廠，首選就在新竹縣！」似乎已勝券在握，其幕僚透露這是因為黃已找人主動聯繫縣府，希望來設廠。PTT網友預言，「新竹房價直接破百萬」。不過有網友戲稱，新竹是美食沙漠，也沒有知名夜市，不符合黃仁勳的愛好。

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳展開行程，大批媒體跟隨報導，引爆一波話題。PTT網友分析「若是黃仁勳失敗、不再受市場注目」的兩大局面，無論發生什麼事，他認為台積電都會受惠，因此結論就是要「All In台積電」。

他曝4原因預言「FED本月會降息」 網看景氣：近期買債會賺錢

PTT網友預測「這個月可能會突擊式宣佈降息一碼」，他分析四原因，包括美國突然下修GDP、上月底的PCE顯示通膨可控...

魏哲家「最智慧建言」：買台積電股票！網嗨：散戶重新集結

台積電4日股東會期間劉德音被股東詢問說能否給大家世界一段的智慧談話，前任董事長劉德音幽默說，「就是買台積電股票」，新任董事長魏哲家回答此問題時則說，「買台積電股票我不是示範過了嗎？」PTT網友留言，「看來台積電散戶要重新集結了」，有人質疑「出貨時喊這個就是賺錢的方法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。