花生醬富二代炒股「高買低賣」賠錢還得坐牢！網喊冤：太慘不忍噓

新竹市熱門伴手禮「福源花生醬」第二代負責人曾廷海違法炒股，遭最高法院判刑1年定讞。PTT網友喊冤「炒股炒到賠錢還去坐牢有點慘」，還有人說「真的可憐，不忍噓！」

曾廷海利用親友證券戶連續操縱麗正國際科技公司的股價，最高占當日市場成交量68.23％，但最終結算虧損31萬餘元，再加上手續費等成本，共虧損307萬餘元，最高法院依證券交易法高買低賣證券罪判刑1年定讞，曾確定要入獄。

曾廷海深知麗正公司股是為交易量少、股價低的易於炒作小型股，且得為融資、融券信用交易，意圖造成麗正股票交易活絡表象，2014年12月27日起至2015年3月24日止的54個交易日，利用本人和親友的證券帳戶，委由證券商營業員下單，連續高價買入或低價賣出股票。

一名網友在PTT轉貼新聞，他表示，原來還有低買高賣的禁令，不過曾炒股炒到賠錢，還得去坐牢，會不會真的有點慘？

其他人則留言「違反證交法的，該關就關」、「當韭菜還被關，好慘」、「還好我套死也不賣，不然要被抓走了」、「賠錢還要關」、「買低賣高被關就算了買高賣低也有罪」、「經驗不足，建議多跟資深主力學習，沒賺錢還被抓」、「原來高買低賣犯法，那80%都要抓去關耶」、「他也沒說有內線吧？只是28%交易量」、「花生醬隨便賣都賺結果被抓這個」。

有網友解釋「炒股內線有罪，賠錢是你家的事」、「影響證券交易秩序就是有罪，跟賺錢賠錢無關」、「不是賠錢有罪，是影響證券交易秩序有罪」。