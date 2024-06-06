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輝達設廠首選新竹⋯房價準備破百萬？網戲稱：美食沙漠OUT！

聯合新聞網／ 綜合報導
在台北國際電腦展上，黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，甚至設立新研發中心。記者曾吉松／攝影
在台北國際電腦展上，黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，甚至設立新研發中心。記者曾吉松／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表達將在台灣投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項， 新竹縣長楊文科喊話「輝達來台設廠，首選就在新竹縣！」似乎已勝券在握，其幕僚透露這是因為黃已找人主動聯繫縣府，希望來設廠。PTT網友預言，「新竹房價直接破百萬」。不過有網友戲稱，新竹是美食沙漠，也沒有知名夜市，不符合黃仁勳的愛好。

楊文科強調，在這波AI浪潮下，新竹縣不但沒有缺席，更早已提前部署，打造的新竹縣AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子」及精準醫療生技大廠「普生」進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運。

一名網友在PTT發文表示，各縣市首長積極爭取，如果爭取到輝達設廠，該縣市房價必定上漲，他好奇「最後會落腳在哪裡？會帶動哪些相關股的成長呢？」

其他人則留言「繼續炒房五年」、「新竹每戶上看一億嗎」、「擎空匯房價有救了」、「算力中心應該跟google資料中心一樣，只會聘警衛吧」、「算力中心不是就機房」、「各大市長、地主、建商、投資客無不摩拳擦掌準備大炒一波」、「跟GG一樣，各市府都幫忙發言了」、「附近房價*2，NV員工應該均薪300+吧」。

不過也有人留言「無廠半導體設廠是啥？」、「新竹不是美食沙漠，會在那邊設廠？」、「新竹沒有夜市，out!」、「要夜市的話只能竹東了，竹北只能吃好市多熱食」、、「美食沙漠 黃董是不會選的」，不過也有人說「新竹有完整半導體人才聚落」、「選新竹算合理」。

半導體 房價 新竹 楊文科 輝達 黃仁勳

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