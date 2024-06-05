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魏哲家「最智慧建言」：買台積電股票！網嗨：散戶重新集結

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電新任董事長暨總裁魏哲家。記者季相儒／攝影
台積電新任董事長暨總裁魏哲家。記者季相儒／攝影

台積電4日股東會期間劉德音被股東詢問說能否給大家世界一段的智慧談話，前任董事長劉德音幽默說，「就是買台積電股票」，新任董事長魏哲家回答此問題時則說，「買台積電股票我不是示範過了嗎？」PTT網友留言，「看來台積電散戶要重新集結了」，有人質疑「出貨時喊這個就是賺錢的方法」。

魏哲家表示，台積電股價有時候稍嫌委屈還是會回來，而全天下哪裡找的到這樣的公司，誠信正直且不斷進步。魏哲家也幽默說，「投資理財就是買，我不是先前示範過了嗎？還借錢去買」，記者趁勢追問「CC還會再加碼嗎」他則笑說「適當時機」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「看來台積850不貴，是不是要加碼了？前後任董事長雙雙開示，之前散戶丟了差不多，是不是要重新集結了？」

其他人則留言「一片樂觀，快逃」、「沒智慧的人不敢買」、「年薪那麼高，有差那股票嗎」、「之前他設質時一堆北七說他要去美元定存呀，還說你們認識的人太少，不懂有錢人怎麼想，超會吹的」、「空軍弟兄快製造時機給CC買TSMC」、「台積這檔股票是要抱緊處理的」。

還有人留言「魏真的厲害，很會」、「看一堆浩呆對這檔股票在那邊殺進殺出，不知道在忙什麼」、「台g破千遲早惹」、「幫別人開法會，吹捧自己股價，這咖」、「董事長說800買得很智慧」、「上次設質那篇推文的韭菜統統黑名單，千萬不要被韭菜恐慌仔影響」。

PTT 劉德音 台積電 魏哲家

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