他曝4原因預言「FED本月會降息」 網看景氣：近期買債會賺錢

市場押注美國聯準會（Fed）將提前降息，推升了主權債券的吸引力。PTT網友預測「這個月可能會突擊式宣佈降息一碼」，他分析四原因，包括美國突然下修GDP、上月底的PCE顯示通膨可控、聯準會主席鮑爾被換掉、美債殖利率近幾日降幅詭異，他直言「聯準會可能會跌破大家眼鏡」。有人直言「這陣子買債的賺錢很有機會」。

美國最新公布的通膨數據重燃投資人對聯邦準備理事會（Fed）今年降息的希望，法新社報導，美國通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）月增幅減緩至去年12月以來低點，提供投資人信心亟需的提振。近來這波拉回行情對投資人信心帶來衝擊。

一名網友在PTT發文表示，市場往往會跌破眾人眼鏡，因此他認為本月聯準會就會降息。他分析四原因，第一，美國前幾天突然下修GDP至1.3%，可見美國經濟不如外界預期的好；第二，上月底的PCE顯示通膨可控；第三，若美國前總統川普當選總統，鮑爾就會被換掉，6月將是鮑爾降息、替拜登競選的機會，若等到9月後對選情沒有幫助；第四，這兩天美債殖利率降得有點詭異，代表有些人早知道六月聯準會可能會有驚人的舉動。

其他人則留言「有夢最美」、「那你歐印買債了嗎？」、「若被你猜到，你就不會跌破眼鏡了，所以反而不會降息，這就是跌破眼鏡悖論」、「你看美國服務項目降不下來，年增還在4%，而且越來越高，比較有可能是延長降息的時間點，可能明年三月了，至少讓fed看到服務的年增拐頭向下」。

還有人留言「美債有慢慢起來的跡象耶，這是錯覺嗎？」、「其實你說得也有可能性，畢竟美國選舉是第一優先，不過人生有趣的就是世事難料呀，就看個人判斷跟運氣啦」、「他們不是用投票的嗎，其他人幹嘛在意鮑爾被換」、「美國體感房價跟房租都已下降，這是遞延指標，美國景氣實則比數據差，只有AI股市火熱，美國經濟成長離停滯或衰退很有機會，這陣子買債的賺錢很有機會」。