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謝金河：黃仁勳挺台、沒ECFA不會怎樣！網酸：AI不會但傳產會慘

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

大陸宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，衝擊兩岸市場，財訊傳媒董事長謝金河卻認為，「沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！」，大陸因黃仁勳讓世界知道台灣是很重要的國家，只好出此策制裁台灣，但大陸無法抵制輝達，輝達才有能力封殺大陸。PTT網友不買帳，直言「沒有ECFA不會怎樣怎麼還不廢掉？」有人擔心「AI是不會怎樣，但傳產就不一定了」。

謝金河指出，現在中止適用ECFA關稅減讓的項目從12項再加134項，看起來全面中止的可能性很大，這也是中國「窮台策略」的一部分。在台灣壓力最大的時候，突然天降神兵，來了一個黃仁勳，他天天拉開嗓門，告訴全世界：台灣是非常非常重要的國家。黃仁勳說了一大堆台灣，小粉紅拿他沒辦法，幾乎快崩潰，頻頻呼喊習主席要趕快制裁他，其實黃仁勳沒有說出來的是，中國無法抵制封殺輝達，是輝達有能力封鎖中國。

一名網友在PTT轉貼新聞，並不以為然表示，「台灣依賴大陸的市場那麼大，拿到順差那麼大，沒有ECFA不會怎樣，怎麼還不廢掉？」

其他人則留言「老洩給我閉嘴，一開始這週又要洩了」、「馬後炮，等等我的NV被你吹死」、「這傢伙很靈驗的 我是說反」、「這老傢伙哪天閉嘴了才是大新聞」、「黃都想用特規產品希望跟中國貿易了，誰跟你意識戰」、「他現在不像財經專家，像政治家」、「結果老黃明天就去中國演講了」。

還有人留言「AI能幫台灣賣鳳梨、釋迦、石斑嗎？」、「老黃超想進中國的還封鎖」、「老謝知道台灣還有傳慘業嗎，還是傳慘也都去GG輪班？」、「那幹嘛不早自己主動斷還要被動森氣氣」、「ECFA的讓利還是有影響的」、「以前一直吹中國，現在一直看衰」、「從一個極端到另一個極端，風向往哪就往哪吹」、「他不知道老黃超重視中國市場的，深怕華為趕上嗎？老謝是不是不把其它產業的台灣人當同胞？」

ECFA PTT 謝金河 黃仁勳

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