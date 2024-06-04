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中信金（2891）不排斥「評估併購壽險」 和新光金（2888）股價皆跳空！網猜有利多

聯合新聞網／ 綜合報導
中信金總經理陳佳文日前出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。本報資料照片
中信金總經理陳佳文日前出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。本報資料照片

中信金（2891）併購新光金（2888）的傳聞鬧得沸沸揚揚，不過總經理陳佳文表示，與新光金管理團隊沒有正式接觸，但對併購壽險或證券，如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，不排斥評估。PTT網友熱議，中信金和新光金都跳空上漲，可能有利多消息，有人質疑「根本是新光金自己放消息來抬股價的」。

中信金3日以36.1元開高，最高來到36.55元，盤中大漲近3%，儘管陳佳文指出，最理想的併購對象，是又大又好的銀行，直言目前並未與新光金的管理團隊正式接觸，但新光金股價仍持續上衝，盤中漲幅逾2%，上周五也獲外資大買超過1萬3千多張，自營商買超逾1萬5千張，引人遐想。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，中信金、新光金雖否認併購消息，但股價都跳空上漲，他好奇「難道新光金真的有機會被中信金併購嗎？還是有其他利多消息沒有公布呢？」

其他人留言「千萬不要呷壞西瓜」、「還沒接觸就在發新聞讓自己買貴？」、「新光應該只是想找中信抬高價格吧，新光只想跟台新」、「他只是跌深而已」、「怎麼可能吃西瓜，根本是西瓜自己放消息來抬股價的」、「漲幅還比西瓜少，是在叫什麼」、「之前不是又有京城銀行，怎麼最近一直在求偶」、「三商比較容易併的感覺，新光規模很大」。

還有人留言「炒起來，大家一起漲」、「吃宏泰人壽+群益證券，有補中信沒有的地方啊，但只怕群益證想賣高價」、「價錢合理是重點吧」、「吃銀行和證券就好，壽險大洞要想想」、「買賣方都有意願的話，其實只剩價格的問題」、「要併南山人壽嗎？」、「西瓜又大又甜」。

PTT 中信 中信金 併購 新光金

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