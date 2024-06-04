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演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

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演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)
晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。(路透)

輝達執行長黃仁勳昨日在台大演講中，一口氣點名了拉出43檔台廠盟軍，3日在台股掀起旋風，台股盤中最高來到21,612.54點，多頭持續發威下盤勢開高走高，指數21,536.76點，漲362.54點、漲幅1.71%，成交金額4,333.20億元。PTT網友直呼「黃財神報明牌，14燈，大贏市場上所有投顧」。

台股3日多檔漲停，包括圓剛（2417）、麗臺（2465）、德律（3030）、益登（3048）、艾訊（3088）、曜越（3540）、聰泰（5474）、慧友（5484）、迎廣（6117）、廣運（6125）、立端（6245）、宸曜（6922）、新漢（8234）。

一名網友在PTT整理黃仁勳演講時的「背板標的」股價表現，其中14檔標的股價漲幅10%，包括圓剛、艾訊、益登、慧友、迎廣、廣運、立端、麗臺、宸曜、新漢、德律、曜越、聰泰、弘憶股。

其他網友則留言「真，老黃ETF」、「台股超級捧場，這麼好的會應該天天開」、「謝謝仁勳爸爸」、「寶寶怎麼也在，還以為被排擠吃不上飯不算仁勳ETF」、「和立端竟然也行，之前蹲好久就賣了」、「可以從下面的開始撿便宜」、「老黃投顧真的太強了」、「比抽樂透還好中獎」、「老黃自從開示之後，那整個績效都屌打業界了」、「上禮拜把廣運賣掉，買了廣明，哭」。

不過3日宏碁（2353）、鴻準（2354）、華碩（2357）股價仍下跌，網友留言「黃爸概念股，居然還有人是綠的」、「看起來最後5個臭掉了」、「雙A真丟臉」、「下面的要檢討」、「想不到我今天買一支挑到最後一名」、「鴻準怎麼了？」、「雙A是怎麼了」、「唯一持有的在最底下」。

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