演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

大陸宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，衝擊兩岸市場，財訊傳媒董事長謝金河卻認為，「沒有ECFA，台灣不會怎麼樣！」，大陸因黃仁勳讓世界知道台灣是很重要的國家，只好出此策制裁台灣，但大陸無法抵制輝達，輝達才有能力封殺大陸。PTT網友不買帳，直言「沒有ECFA不會怎樣怎麼還不廢掉？」有人擔心「AI是不會怎樣，但傳產就不一定了」。

2024-06-04 07:53