黃仁勳又來台 為第二波AI熱潮添柴！資深投資人：台廠將吃香喝辣好幾年

摘要 全球這股AI熱潮並非是短暫的情況，也不會走向泡沫化。 AI PC、AI手機的晶片與伺服器將有大量的需求，這兩者都是台廠的強項，屆時整條產業鍊都將受惠。

隨著黃仁勳又即將來台發表演說，並拜訪輝達的供應鏈廠商，可預期股市又要掀起AI題材熱潮。全球這股AI熱潮由生成式AI打頭陣，邊緣AI（AI PC、AI手機）再接棒，因此並非是短暫的情況，也不會走向泡沫化，而是新趨勢、新革命。

台灣股市將因AI活絡好幾年

白話來說，如果電腦或行動裝置不需連接網路或雲端，就能運作AI的話，這讓晶片和伺服器有很大的需求空間，而且這兩者又是台灣企業的強項，屆時將帶動中下游與周邊廠商。

可以預見，這股熱潮勢必能讓台廠吃香喝辣好幾年。箇中代表，除了美股的輝達（NVDA）及微軟（MSFT），還有台股的鴻海（2317）及台積電（2330），這幾家公司的股價與成交量將有指標性的地位。

台灣房市回溫，有什麼含義？

此外，國內房地產交易非常活絡，許多地區的成交價格屢創新高。我對此有4點解讀：

1.通膨已是現在進行式，人們都開始尋找抗通膨的方法，不動產無疑是首選。

2.人事成本、原物料、建材與土地的取得成本都上漲，未來新建案的成本一定會反應在售價上，因此讓民眾產生「此時不追更待何時」的恐慌心態。

3.政府的新青安房貸間接鼓勵年輕人購屋，《平均地權條例》規定預售屋不能交易紅單，也讓潛在購屋者趕緊進場。

4.近來全球股市都大漲，民眾的可支配所得可能因此受惠，所以將部分資金轉入房市。

今年股市、房市，甚至黃金都有不錯的漲幅，利率上漲和通膨都是主因。不過，也要留意漲多後拉回的可能性越來越高。尤其是當許多專家、媒體高喊「這次一定不一樣」時，更要有所警戒。每一次從高點滑落或崩盤的情況當然不一樣，但結果卻是相似的：少數人獲利，多數人受傷，提醒各位，居高思危依然適用。

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