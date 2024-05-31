台積電（2330）轉弱⋯換二哥當家？他出清改買聯電（2303） 網讚：60塊以下都是禮物
台股30日開低走低收在21,364.48點，重挫298.02點，權王台積電（2330）也收在當日的最低，最後一盤爆出6,690張賣單，再往下拉低3元股價，終場收在838元，大跌19元，跌幅2.21%。PTT網友打算出清台積電持股、買進聯電（2303），其他人直呼「60塊以下都是禮物」。
台股30日開低走低，終場收在當日最低的21,364.48點，重挫298.02點，跌幅1.38%；權王台積電以841元開出，下跌16元，終場也收在最低的838元，大跌19元，市值一口氣縮水4,927億元，22兆元市值失守，下滑至21兆7,335億元。
一名網友在PTT發文表示，他認為台積電轉弱，準備換聯電「二哥」當家，資金通通進來，將重現緯創過去的股價走勢，另外力積電表現也不錯，他打算出清台積電持股、買進聯電，他表示，「二哥幹嘛停損，配股利都香」。
其他人則留言「住套房的擺到現在都回正了吧」、「二哥套著配也舒服，每年拿貓貓蟲」、「二哥最近強到靠北」、「先喊上看100」、「60塊以下都是禮物，還不歐印」、「今天表現的還行」、「他有配3元欸，比假AI緯創還要多，是蠻香的」、「二哥很實在，股價低」、「二哥被越吹越低」、「成熟製程要被玩爛了吧」、「選二哥不如選發哥，真正的績優股」。
還有人留言「發哥太貴，二哥好」、「同意，6月份等著看它和另外一檔權值前十的電子股表演」、GG二哥維持十倍還適不適用，上看80」、「今天紅棒底部當停損進場風報比不錯」、「52五張，帶我飛吧」、「先破70再吹吧」。
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