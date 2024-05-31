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台塑四寶破底卻「不啟動庫藏股」 他憂：連自家人都不想救了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台塑四寶公布4月營收，其中南亞、台化比3月、去年同月正成長。本報資料照片
台塑四寶公布4月營收，其中南亞、台化比3月、去年同月正成長。本報資料照片

台股27日再創歷史新高，但台塑（1301）四寶卻面臨破底危機，台塑盤中一度下挫至65.4元，台塑化（6505）、台化（1326）也都下跌，僅南亞（1303）在最後收盤時拉高，收在55元。籌碼面來看，外資買超南亞逾9千張，但賣超台塑化、台塑及台化，不過投信也賣超南亞逾9千張。PTT網友表示，遲遲沒有啟動庫藏股的消息，直呼「連自家人都不想救了嗎？」

台塑四寶4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前4月合計4,832.79億元，年減2.7%。南亞4月營收218.8億，年增2.4%，前4月營收805.09億元，年減7.6%。

一名網友在PTT發文表示，近期台塑四寶破底，卻等不到啟動庫藏股的消息，他擔心是「連自家人都不想救了」，他從十年低點一路看到十五年低點，卻似乎還沒有到盡頭，令人絕望。

其他人則留言「等878賣完吧」、「中國產能開出是不可逆的趨勢，就跟電車傾銷一樣」、「等30年低點」、「只能看高層有沒有辦法產業升級」、「對岸紅海市場加上碳權未來長空議題，要看能不能轉型成功」、「大家在轉型他們耍廢啊」、「四寶一直有人不死心想抄底」、「目前看不到希望」。

還有人留言「賣掉換科技股吧」、「因為還不夠低啊，產業前景依然不明」、「00878被這個拖累」、「現在是AI的熱潮，四寶是要拿什麼跟別人拼」、「呆股就是玩科技股不然要玩啥」、「整個產業都面板化，股價跌到淨值以下是遲早的」、「看太短吧，買傳產週期要拉長」、「抄底套著配，舒服」、「中國賤賣，股價會好？」

PTT 台塑 台股 抄底 破底 科技股

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