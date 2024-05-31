台塑四寶破底卻「不啟動庫藏股」 他憂：連自家人都不想救了嗎？

先說結論，我覺得絕大多數的投資人都不適合「全職投資」。我的理解，「全職投資」分為兩種，一種是已經賺到足夠多的財富，不需要再依賴工作收入，實質已是提前退休狀態，但仍繼續從事投資活動；另一種則是選擇以「投資」作為自己的職業與主要收入來源。

2024-05-29 10:59