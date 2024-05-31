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金管會喊話看基本面⋯他樂觀：長期會漲！網憂台股過熱

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台股基本面。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論台股基本面。台股示意圖。聯合報系資料照

台股30日開盤之後下跌逾200點，金管會主委彭金隆表示，股市短期會受消息面影響，長期仍會回到基本面。PTT網友表示，下跌200點沒必要擔心，「長期一定漲！」其他人則留言，「現在會講基本面就可以當主委了」，還有人認為，若是以基本面來說，台股現狀已經過熱。

彭金隆引用日前國發會景氣燈號的最新預期表示，最新發布的4月景氣燈號是黃紅燈，是2022年3月之後首次轉回黃紅燈，因此他對未來的經濟展望仍是樂觀的。

一名網友在PTT發文表示，「新的主委新的基本面，好吃好吃」，不過他認為下跌200點還算正常範圍，加上景氣燈才剛亮黃紅燈，沒什麼好擔心的，斷言「長期一定漲！要怕也等到燈號準備要變了再怕好嗎？我先喊上看3萬先！」

其他人則留言「所以基本面是多少點」、「這種新聞是用AI產生的吧，別再發了，有夠無聊」、「呼，還好基本麵還在，嚇死」、「會講基本面就可以當主委了」、「來喔，吃麵了」、「才200點就要出來喊」、「台股太高，該回到基本面該有的高度嗎」、「立委整天在問股票漲跌，是壓多大」、「有新的麵吃了，跟春燕到處飛一樣」。

還有人留言「一堆EPS負的股價一兩百就是基本面嗎」、「台積長榮賺很多，有基本面啊」、「跌多請我們自己吃麵，漲多請我們多課二代健保」、「跌300點就喊基本面？」、「現在是背離基本面吧 所以是要跌？」、「基本面在一萬八吧」、「漲也基本面，跌也基本面」、「宣告偏離基本面太遠正在回歸，終於有一次講人話」、「基本面就現在市場過熱」。

PTT 台股 彭金隆

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