赴陸禁團令解除無望⋯觀光類股恐跌！網哭：現在賣來得及嗎？

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁透露，交通部長向業者表示，6月預計還是朝禁團令不解除的方向執行。PTT網友擔心，此消息恐怕使觀光類股股價下跌，有人戲稱「會通過早就講了，520到現在都幾天了，還有人被騙？」還有人焦急詢問「現在賣還來得及嗎？」

近日賴清德總統520就職談話、大陸對台軍演等，讓外界擔心影響6月解除禁團令。中華民國全國商業總會理事長許舒博27日透露，「預計月底會有團客開放的好消息」，為業界增添不少信心。然而，交通部、觀光署與旅行業代表開會，傳出6月恐還是朝向不解除禁團令。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「上週說月底的大消息是這個嗎？太震驚了吧，昨天觀光還在炒欸，現在手上觀光旅行社的明天都關廁所了嗎？這下變成無限期延期了呢」。

其他人則留言「這是什麼小學生的鬧劇」、「這樣最好，讓那些國旅再痛一下」、「會開放早開放了，一直拖不就是在騙嗎，都幾次了」、「台灣最巨嬰的產業就是旅遊業跟飯店業」、「昨天放話就知道玩假的，外面軍演裡面說要恢復通航」、「觀光業就是下去」、「觀光下去，航空倒是還好」、「還好昨天騙燈今天沒上車」、「賴早就說開放觀光是有前提的，選擇性看自己想看的」、「說月底有好消息的那位不用查一下嗎？」

還有人留言「昨天沒有人被騙到吧」、「不是有馬祖踩線團？多少會漲吧？」、「難怪長榮航尾盤下殺」、「希望不要有失望下賣壓」、「觀光要死透了嗎」、「人家軍演，想錢想瘋了」、「笑死航空股又要下去探親了」、「就職演說後還有人期待觀光喔」、「現在賣航空觀光還來的及嗎」、「這兩天買觀光股的舉手」、「難怪今天觀光股一堆開高走低，放放假消息就能雙頭賺」。