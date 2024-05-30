輝達市值將超越蘋果？網齊喊「今天就贏」：沒人能取代它

輝達（Nvidia）股價28日又大漲7%，自上周公布財報以來，股價三個交易日一共噴漲20%，如今輝達的市值已經逼近蘋果公司，而且有望成為史上第三家市值突破3兆美元的企業。PTT網友討論「輝達市值有機會超越蘋果嗎？」許多人都相當看好，有人表示，「手機大家都做得出來，但輝達沒人可以取代」，也有人指出，賈伯斯去世以後，蘋果已經越來越無法創新了。

截至28日收盤，輝達市值為2.848兆美元，而蘋果市值為2.913兆美元。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）的資料，這代表兩家公司市值差距為65.8億美元，為2009年1月20日以來的最小差距。

一名網友在PTT發文表示，輝達這陣子漲幅相當驚人，他認為漲勢還會持續，且會帶動台積電、聯發科等標的，台灣股市界是也要進入新的工業革命紀元，他好奇，「按照這個趨勢下去，還會漲幅一陣子？輝達的市值有機會超越蘋果嗎？」不少人齊喊「今天就會超過！」

其他人則留言「絕對超過，手機大家都做得出來，但是Nvidia沒人可以取代」、「居然沒人注意到，去年的股價只有400元」、「今天漲4%是不是就超過蘋果了」、「水果行就沒有題材，過氣惹」、「不用想太美，上次拆股完就崩了」、「蘋果早該下去了，果粉信仰不夠了」、「遲早吧，AI才在嬰兒時期」、「今天就準備超過」、「臭酸水果下去吧」、「蘋果已經不行了，沒有賈伯斯這家就是沒特色的公司了」、「蘋果已經好幾年沒有什麼驚人的創新了」。